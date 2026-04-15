Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 15 Aprile 2026

Spaccio e «maranza», il sindaco di Canonica chiede un incontro al prefetto

SICUREZZA. Il primo cittadino Arcari: «Cittadini esasperati, penso anche al Daspo urbano contro degrado e microcriminalità». E in estate potrebbe tornare l’ordinanza anti schiamazzi.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Spaccio e «maranza», il sindaco di Canonica chiede un incontro al prefetto
Il sindaco Paolo Arcari sotto i portici del condominio «Quistini», una delle zone sensibili di Canonica

Canonica d’adda

«Alcuni che prima spacciavano in angoli nascosti del paese ora lo fanno alla luce del sole. È inaccettabile, servono provvedimenti incisivi anche perché poi la popolazione chiede conto a me». A lanciare l’allarme è il sindaco di Canonica d’Adda, Paolo Arcari, balzato l’anno scorso agli onori della cronaca per l’ordinanza anti-maranza emessa per riportare calma e tranquillità in alcune zone del paese. Ora è lo spaccio a preoccupare il primo cittadino.

Arcari pensa al Daspo urbano

«Ho chiesto un incontro al prefetto per chiedergli se è fattibile ricorrere a questo strumento»

Secondo Arcari, per «liberare Canonica» da chi crea problemi al paese servono «provvedimenti forti». Come l’applicazione del Daspo urbano: una misura di prevenzione amministrativa volta a garantire la sicurezza e il decoro urbano tramite l’allontanamento da determinate zone di persone ritenute pericolose o che si sono rese responsabili di disordini. «Ho chiesto un incontro al prefetto – spiega Arcari –, per chiedergli se è fattibile ricorrere a questo strumento. Ora sto aspettando di incontrarlo».

Lo spaccio segnalato anche dai cittadini

«Non possiamo più tollerare che determinate persone circolino sul nostro territorio»

La presenza di spacciatori in paese è stata notata anche dai cittadini, che l’hanno poi segnalata al sindaco: «La gente, giustamente, me ne chiede conto – continua Arcari –: permettere che certe situazioni si radichino sul territorio rischia di minare alla radice la fiducia nelle istituzioni».

La situazione è stata segnalata anche alle forze dell’ordine che, sostiene ancora il primo cittadino, «mi rendo conto facciano quello che possono e che prevede la legge. Ma non possiamo più tollerare che determinate persone circolino sul nostro territorio». Da qui, appunto, la volontà di capire se sia praticabile la strada del Daspo urbano, che ha come obiettivo la tutela della sicurezza attraverso l’allontanamento, per un periodo limitato, di chi la minaccia, cui viene comminata anche una sanzione. In caso le condotte lesive vengano reiterate, è poi il questore ad avere il potere di emettere il daspo, vietando l’accesso a determinate zone del paese per un periodo più lungo.

E in estate potrebbe tornare l’ordinanza anti-schiamazzi

Arcari, in vista dell’estate e della chiusura delle scuole, si dice anche pronto a riproporre l’ordinanza anti-maranza già emessa l’anno scorso e che aveva portato anche all’emissione di alcune multe : «Nei mesi scorsi – conclude – abbiamo goduto di un po’ di tranquillità a fronde del fatto che tutti i ragazzi erano a scuola. Con la fine delle lezioni ci aspettiamo che molti maranza tornino liberi per le strade. Già alcuni ci hanno dato problemi anche d’inverno durante i fine settimana. E sicuramente non mancheranno di farlo anche durante le vacanze estive».

Le zone più sensibili

Le zone ritenute più sensibili, dove la scorsa estate si erano registrati i maggiori assembramenti che avevano provocato disturbo alla quiete pubblica, atteggiamenti aggressivi e abbandono di rifiuti, erano state il parcheggio antistante il supermercato Conad, il parchetto Unità Italia e i marciapiedi vicini, e le zone circostanti il condominio «Quistini». Intenzione del sindaco è di imporre anche questa estate il divieto in queste zone, dalle 23 alle 6, di schiamazzi, di riprodurre musica e consumare bevande in recipienti di vetro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Canonica d'Adda
Criminalità
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Disordini
Giustizia, Criminalità
Paolo Arcari
conad