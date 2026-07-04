Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Sabato 04 Luglio 2026

Spaccio in bicicletta a Osio Sotto: arrestato pusher

IL BLITZ. Spaccio in bicicletta a Osio Sotto: i Carabinieri hanno arrestato un 41enne marocchino, uscito dal carcere ad aprile, accusato di detenzione ai fini di spaccio. Sequestrate dosi di cocaina, un frammento di hashish, 250 euro in contanti e la bicicletta.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Spaccio in bicicletta a Osio Sotto: arrestato pusher
Un’auto dei Carabineri

Osio Sotto

Era uscito dal carcere da poco più di due mesi, ma secondo l’accusa avrebbe ripreso l’attività di spaccio lungo via Brembate. Nella serata di venerdì 26 giugno, i Carabinieri della Stazione di Osio Sotto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 41 anni, un cittadino marocchino, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è nata da un controllo effettuato il giorno precedente. Il 25 giugno, infatti, i militari avevano fermato un acquirente trovato in possesso di una dose di cocaina. L’uomo aveva riferito di aver appena acquistato lo stupefacente proprio in via Brembate.

La sera successiva, intorno alle 20.15, i Carabinieri hanno notato arrivare in bicicletta il sospettato e lo hanno subito fermato. L’uomo ha consegnato spontaneamente una prima dose di cocaina che teneva in tasca. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare altri quattro involucri di cocaina, già confezionati e pronti per lo smercio, nascosti in un sacchetto di stoffa nella tasca posteriore dei pantaloncini.

Durante il controllo sono stati sequestrati anche un piccolo frammento di hashish e 250 euro in contanti, suddivisi in banconote da 10, 20 e 50 euro. Sul posto sono intervenute in supporto altre due pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Treviglio, per garantire la sicurezza delle operazioni.

La droga, il denaro e la bicicletta, ritenuta dagli investigatori strumento funzionale all’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro penale

I precedenti

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’uomo, a Capriate San Gervasio, ma ha dato esito negativo. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che il 41enne aveva un precedente specifico in materia di droga risalente al 2019, oltre ad altri precedenti di polizia, ed era stato scarcerato il 18 aprile 2026 per fine pena.

La droga, il denaro e la bicicletta, ritenuta dagli investigatori strumento funzionale all’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro penale. L’uomo è stato arrestato e accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa del processo per direttissima. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera ai Carabinieri di Capriate San Gervasio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osio Sotto
Capriate San Gervasio
giustizia
Arresto
Forze Ordine
droga
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Polizia di Stato
Carabinieri