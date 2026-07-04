Spaccio in bicicletta a Osio Sotto: arrestato pusher

Era uscito dal carcere da poco più di due mesi, ma secondo l’accusa avrebbe ripreso l’attività di spaccio lungo via Brembate. Nella serata di venerdì 26 giugno, i Carabinieri della Stazione di Osio Sotto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 41 anni, un cittadino marocchino, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è nata da un controllo effettuato il giorno precedente. Il 25 giugno, infatti, i militari avevano fermato un acquirente trovato in possesso di una dose di cocaina. L’uomo aveva riferito di aver appena acquistato lo stupefacente proprio in via Brembate.

La sera successiva, intorno alle 20.15, i Carabinieri hanno notato arrivare in bicicletta il sospettato e lo hanno subito fermato. L’uomo ha consegnato spontaneamente una prima dose di cocaina che teneva in tasca. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare altri quattro involucri di cocaina, già confezionati e pronti per lo smercio, nascosti in un sacchetto di stoffa nella tasca posteriore dei pantaloncini.

Durante il controllo sono stati sequestrati anche un piccolo frammento di hashish e 250 euro in contanti, suddivisi in banconote da 10, 20 e 50 euro. Sul posto sono intervenute in supporto altre due pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Treviglio, per garantire la sicurezza delle operazioni.

La droga, il denaro e la bicicletta, ritenuta dagli investigatori strumento funzionale all’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro penale

I precedenti

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’uomo, a Capriate San Gervasio, ma ha dato esito negativo. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che il 41enne aveva un precedente specifico in materia di droga risalente al 2019, oltre ad altri precedenti di polizia, ed era stato scarcerato il 18 aprile 2026 per fine pena.