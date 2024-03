Sparano a una gatta con la carabina: «Kylie è grave, sporta denuncia»

Una gatta di 5 anni di nome Kylie è stata ferita con un proiettile sparato probabilmente da una carabina: l’episodio mercoledì mattina, tra le 8 e le 9, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Urgnano, dove la micia vive con la famiglia e un altro gatto. «Escono in giardino un’ora al giorno – racconta la padrona, Marika Facchetti – e non capisco a chi possano dare così fastidio. Viviamo qui da pochi mesi, ma questo è un fatto grave, per cui abbiamo sporto denuncia ai carabinieri». La gatta, raggiunta dal proiettile sul fianco destro, è stata operata: è grave e non si sa se potrà farcela, essendo stato forato in due punti l’intestino.