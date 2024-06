Spinto dalla bici batte la testa, grave 38enne

A parlare è la titolare di un esercizio commerciale di via Trieste, l’arteria che corre a ovest dell’abitato di Martinengo, teatro, sabato 29 giugno alle 12,30, di una violenta lite tra due marocchini, per motivi ancora da accertare, culminata con un 38enne ferito e portato in ospedale in gravi condizioni. La lite, che potrebbe essere iniziata in uno dei bar della zona, si è protratta nel parcheggio in via Bologna. I due erano in evidente stato di alterazione: il primo avrebbe spinto il 38enne che era in sella alla sua bicicletta e che, cadendo, ha battuto la testa sull’asfalto procurandosi una ferita profonda. Vedendo l’amico in difficoltà alcuni connazionali si sono recati sul posto per cercare di prestargli soccorso: l’aggressore ha rischiato il linciaggio.