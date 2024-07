Stalker terrorizza condominio, vittime due donne e i loro mariti

Ordinanza di custodia

Stalking, il reato per cui i carabinieri di Calcio lunedì hanno notificato al giovane di 33 anni di origini albanesi un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bergamo Riccardo Moreschi. Al momento della notifica, peraltro, era già in carcere per stalking nei confronti di una ragazzina di 17 anni che non vive nel condominio ma nello stesso paese. Per questo reato, il giovane a febbraio era stato colpito da una prima ordinanza che gli aveva imposto il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico. Gli atti persecutori erano cominciati nel settembre 2023, quando si era invaghito della ragazza allora sedicenne che vedeva andare a scuola, prendere l’autobus e girare per le vie del paese. L’aveva seguita, cercando di avere contatti con lei e addirittura si era presentato ai genitori dicendo di volerla conoscere.