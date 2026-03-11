Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 11 Marzo 2026

«Stefano, pilastro della Geromina». L’addio a 40 anni

IL LUTTO. Un malore in casa, a Treviglio, vani i soccorsi. L’amico Erik Molteni: «Altruista e instancabile». Juri Imeri: «Uno spirito generoso».

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Stefano Legramandi
Stefano Legramandi

Stefano Legramandi era una di quelle persone che dedicano tanto tempo agli altri e alla propria comunità, venendo ricambiati nell’affetto e in una sincera amicizia. Per questo la notizia della sua improvvisa scomparsa, avvenuta lunedì pomeriggio 9 marzo per un malore che lo ha colpito mentre era nella sua casa alla Geromina, ha suscitato un comprensibile sgomento tra gli abitanti della frazione della quale era una vera colonna portante, sia per l’impegno nelle feste e nelle varie iniziative, sia per la sua presenza discreta ma al contempo fondamentale per tutto il quartiere trevigliese.

Amava il suo territorio

Del quale Stefano, che aveva soltanto quarant’anni, nutriva un amore viscerale, senza dubbio ricambiato da quanti lo conoscevano e stimavano. A partire dall’amico Erik Molteni: «Stefano era una delle colonne, nel vero senso della parola, della festa della Geromina e delle tante iniziative del nostro quartiere. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, di averlo come amico, o anche solo di aver avuto l’occasione di scambiare qualche parola, ne ha potuto apprezzare l’altruismo, l’instancabile voglia di dedicarsi alla nostra comunità, le grandi passioni per l’Atalanta e per le escursioni nelle sue amate montagne, oltre al grande amore per la sua famiglia. Oggi viviamo un vuoto generato da un grandissimo dolore per aver perso un amico che non ha mai smesso un attimo di pensare al prossimo».

Anche il sindaco Juri Imeri, pure gerominese, conosceva bene Legramandi: «Che notizia triste: era uno di noi, ragazzi della Geromina che, nonostante età e vissuti diversi, abbiamo condiviso tante avventure ed esperienze nella nostra frazione. Stefano poi, insieme a tanti altri, ha continuato a rendersi disponibile per dare una mano con il suo spirito generoso». Per salvarlo il 118 ha inviato anche l’elisoccorso, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Lascia la mamma Rosa, il papà Mario e il fratello Marco. La salma è composta nella casa del commiato Osiof in via XX Settembre: i funerali giovedì 12 marzo, alle 9,45, nella chiesa della Geromina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Sociale
famiglia
Morte
Tempo libero
Vita quotidiana
Sport
Calcio
Erik Molteni
Juri Imeri
118
Atalanta