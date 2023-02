Strade, nei tragitti bassa-capoluogo: Brescia più veloce

Per rendere l’idea sono sufficienti due dati: una distanza e il tempo che serve per percorrerla . Treviglio dista da Bergamo 20 chilometri, esattamente come Manerbio, grosso centro della Bassa bresciana, dal suo capoluogo . Però, c’è un però: per andare da Manerbio a Brescia – sulla viabilità ordinaria, vale a dire percorrendo la strada provinciale 45 bis e non l’autostrada A21 che passa di lì – ci vogliono circa venti minuti. Invece, andare da Treviglio a Bergamo, dunque percorrendo la stessa distanza, ci si impiega almeno il doppio, giusto ora che c’è la tangenziale di Verdello: prima ci volevano anche 45-50 minuti buoni, non in orario di punta (quando di sfiora l’ora).