Stretta sui rifiuti a Treviglio, contro i furbetti arrivano gli «ispettori ambientali» e le multe

Contro l’abbandono dei rifiuti e per indirizzare il cittadino verso il corretto smaltimento, il Comune di Treviglio ha deciso di istituire la figura dell’Ispettore ambientale comunale, una sorta di «poliziotto ecologico» che avrà anche il compito di individuare e sanzionare i trasgressori . Alla decisione di Giunta seguirà l’iter per attivare la specifica formazione di 4 o 5 soggetti, dipendenti di G.Eco, la società che provvede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tempo di predisporre il tutto, attraverso l’avvio dei corsi di una decina di ore e l’ordinanza sindacale, e l’Ispettore ambientale potrà essere in campo entro la fine di ottobre .