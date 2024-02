Sub in difficoltà nelle acque del Sebino: in salvo

Intervento dell’elisoccorso in tarda mattinata di domenica 25 febbraio a Vello di Marone (in provincia di Brescia) per due sommozzatori bergamaschi di 51 e 58 anni che si sono trovati in difficoltà durante l’immersione nelle acque del lago d’Iseo , antistanti la ciclopedonale. I soccorritori di Sale Marasino e i Vigili del fuoco di Darfo, intervenuti anche con un mezzo di soccorso in acqua, li hanno trovati sulla spiaggia, ma uno di loro non era cosciente.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che un terzo sub - che si trovava a riva - sia andato in soccorso di uno dei due sommozzatori che ha avuto problemi nella fase della riemersione per ragioni ancora in via di accertamento. L’uomo è stato rianimato sul posto e caricato sull’Elisoccorso decollato da Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita: i due sub sono ora ricoverati a Lovere e agli Spedali civili di Brescia. Sul posto i carabinieri con la motovedetta per gli accertamenti del caso.