Sulla strada Francesca arriva il rosso stop: «Maggiore sicurezza per i pedoni»

Cresciuti gli abitanti

Sul tratto della Francesca che attraversa Ciserano ci sono tre semafori. Il semaforo dove sarà installato il rosso stop su entrambi i sensi marcia è quello, come detto, che regola l’incrocio con via Boltiere. Per gli altri due il Comune ha ottenuto dalla Provincia l’autorizzazione a procedere in un modo diverso. Al momento le loro luci sono lampeggianti dalle 23 alle 7: «È ormai però troppo pericoloso mantenere questo stato delle cose – sostiene ancora la sindaca –, il traffico sulla Francesca è praticamente intenso in tutte le ore. Abbiamo quindi deciso di mantenere i due semafori attivi 24 ore 24». Un altro intervento previsto nell’ambito della messa in sicurezza della provinciale è la sostituzione della cartellonistica ritenuta obsoleta. Al suo posto verranno installati nuovi pannelli ad alta visibilità.

La pista ciclopedonale

«L’installazione di un rosso stop – sostiene l’assessore alla Sicurezza, Enea Bagini – potrebbe essere visto come uno strumento voluto dall’amministrazione comunale per fare cassa ai danni degli automobilisti di passaggio. Nel nostro caso, invece, risponde esclusivamente alla necessità di alzare il livello di sicurezza sulla Provinciale. Basterebbe fermarsi un certo lasso di tempo all’incrocio con via Boltiere e osservare il traffico di passaggio per rendersi conto di quanto ciò sia necessario». Sempre per quanto riguarda la Francesca il Comune sta lavorando per dare il via il più presto possibile alla realizzazione del secondo lotto della pista ciclopedonale prevista lungo la provinciale: il primo, di 900 metri, è stato inaugurato da tempo. Per il secondo, che avrà una lunghezza di 1,2 chilometri permettendo di arrivare fino al confine con Pontirolo, è in corso la progettazione esecutiva. Per la sua realizzazione il Comune ha ottenuto un contributo di 500mila euro dalla Regione e 95mila dalla Provincia.