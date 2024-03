Tablet, youtube e social: gli anziani vanno a lezione dagli studenti

Per farlo sono stati prima formati dalla società «HP Enterprise». E il risultato ottenuto è stato molto importante: «Noi – spiega l’educatrice e coordinatrice del Cdi Rossella Rota – crediamo molto nell’anziano come cittadino attivo. Per raggiungere questo risultato la digitalizzazione è riconosciuta dallo stesso Consiglio d’Europa come una competenza chiave. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di aderire al progetto». I temi delle lezioni sono stati come usare utilizzare determinati dispositivi (smartphone o tablet), come servirsi o scaricare le app, come usare i social, editare un video su youtube, salvare foto sul cloud. Inizialmente qualche anziano ha dimostrato un po’ di ritrosia ad addentrarsi nel mondo del digitale.