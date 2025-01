Tenta di spegnere le fiamme nel garage, ustionato un 54enne

L’arrivo dei vigili del fuoco

Salva la seconda auto nel garage

Fortunatamente né le fiamme né il fumo hanno raggiunto gli altri box e l’incendio è rimasto confinato al garage in questione. Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato il proprietario, E.M. classe 1971, intento a domare le fiamme con un estintore: «Ho fatto una stupidata, devo spegnere le fiamme», avrebbe detto l’uomo ai soccorritori, rifiutandosi inizialmente di abbandonare il garage, determinato a contribuire allo spegnimento dell’incendio. I vigili del fuoco sono riusciti a convincerlo ad uscire e hanno soffocato le fiamme con la schiuma, bonificando poi l’area con abbondante acqua. La presenza di materiale infiammabile come carta, cartoni e stoffa ha contribuito ad alimentare l’incendio. Oltre alla Passat, nel garage doppio era presente anche una Ford Focus che i Vigili del Fuoco sono riusciti a salvare dalle fiamme. L’uomo, emerso dal fumo in stato cosciente e vigile, è stato soccorso dal personale medico giunto sul posto. Dopo essere stato stabilizzato in ambulanza, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Zingonia. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato ustioni a braccia e gambe oltre a un’intossicazione e dunque si trova in osservazione. Gli agenti del commissariato di Treviglio sono intervenuti per gli accertamenti.