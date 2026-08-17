Torna la Festa Bikers, sei giorni tra due ruote e solidarietà

Da martedì 18 agosto a domenica 23 agosto la zona industriale in viale Padania tornerà ad animarsi per sei giornate di motori, musica, spettacoli e iniziative benefiche, con migliaia di appassionati attesi da tutta Italia e dal Nord Europa. Un evento cresciuto negli anni, ma che non ha mai perso la sua vocazione benefica. I proventi della Festa vengono infatti destinati a diverse associazioni ed enti no profit, con particolare attenzione all’Associazione Cure Palliative OdV di Bergamo.

Un impegno concreto che nell’ultima edizione ha portato alla distribuzione di 40.200 euro a 21 associazioni no profit. Il programma anche quest’anno è fitto. Dieci i concerti gratuiti tra rock e metal, con uno degli appuntamenti più attesi affidato a Blaze Bayley, storica voce degli Iron Maiden nella seconda metà degli anni Novanta, che sabato 22 proporrà uno show dedicato alla celebre band britannica.

Torneranno anche i Kustomizer professionisti, artisti e tatuatori di fama internazionale, le attività sportive dedicate a muay thai e K1 e gli stunt show con piloti specializzati come il giovane Samuele Colombo, lo svizzero Gaetano Scirè e il brasiliano Eduardo Cesar. Confermato anche il circuito outdoor di MotoEbike Bergamo, pensato per avvicinare grandi e piccoli al mondo delle due ruote elettriche. Tra le novità dell’edizione 2026 c’è lo Swap Meet: un’area dedicata allo scambio e alla vendita di ricambi rari, parti per Harley-Davidson e non, accessori custom, attrezzi e memorabilia tra appassionati; mentre domenica 23 sarà la volta dell’esposizione delle oltre 60 auto americane dello Sharks Team American Cars Club.

Il Motogiro