Torna la Festa Bikers, sei giorni tra due ruote e solidarietà
LA MANIFESTAZIONE. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Mancano pochi giorni alla 29a edizione di Festa Bikers, il grande motoraduno di Cologno al Serio, organizzato da Associazione Bikers Cologno al Serio Ets, che da quasi trent’anni unisce la passione per le due ruote alla solidarietà.Lettura 1 min.
Cologno al Serio
Da martedì 18 agosto a domenica 23 agosto la zona industriale in viale Padania tornerà ad animarsi per sei giornate di motori, musica, spettacoli e iniziative benefiche, con migliaia di appassionati attesi da tutta Italia e dal Nord Europa. Un evento cresciuto negli anni, ma che non ha mai perso la sua vocazione benefica. I proventi della Festa vengono infatti destinati a diverse associazioni ed enti no profit, con particolare attenzione all’Associazione Cure Palliative OdV di Bergamo.
Un impegno concreto che nell’ultima edizione ha portato alla distribuzione di 40.200 euro a 21 associazioni no profit. Il programma anche quest’anno è fitto. Dieci i concerti gratuiti tra rock e metal, con uno degli appuntamenti più attesi affidato a Blaze Bayley, storica voce degli Iron Maiden nella seconda metà degli anni Novanta, che sabato 22 proporrà uno show dedicato alla celebre band britannica.
Torneranno anche i Kustomizer professionisti, artisti e tatuatori di fama internazionale, le attività sportive dedicate a muay thai e K1 e gli stunt show con piloti specializzati come il giovane Samuele Colombo, lo svizzero Gaetano Scirè e il brasiliano Eduardo Cesar. Confermato anche il circuito outdoor di MotoEbike Bergamo, pensato per avvicinare grandi e piccoli al mondo delle due ruote elettriche. Tra le novità dell’edizione 2026 c’è lo Swap Meet: un’area dedicata allo scambio e alla vendita di ricambi rari, parti per Harley-Davidson e non, accessori custom, attrezzi e memorabilia tra appassionati; mentre domenica 23 sarà la volta dell’esposizione delle oltre 60 auto americane dello Sharks Team American Cars Club.
Il Motogiro
E non può mancare uno degli appuntamenti più identitari della manifestazione: il consueto Motogiro. La partenza domenica 23 alle 14,45 da viale Padania, per un percorso di circa 50 chilometri. Spazio anche alla tradizionale sottoscrizione a premi, tra cui una Harley-Davidson, mentre particolare attenzione sarà riservata anche alla sicurezza stradale. Mondo in Moto, insieme a Tutti con Teo, proporrà ai bambini attività formative per imparare le prime nozioni sulle regole della strada. La polizia provinciale di Bergamo, con il comandante Matteo Copia e il suo staff, proporrà invece una simulazione degli effetti di alcol e sostanze stupefacenti sulla guida. «Siamo carichi e pronti anche per questa edizione – spiega Fausto Fratelli, tra i fondatori dell’evento –. Il lavoro da fare è tanto, non è facile organizzare un raduno come questo. Abbiamo oltre 330 volontari e 20 associazioni che ci assistono, ma siamo sempre alla ricerca di nuove figure che possano aiutarci». L’evento è stato presentato nelle scorse settimane al Palazzo della Regione, alla presenza del consigliere regionale Giovanni Malanchini, da sempre vicino all’iniziativa: «La Festa Bikers è molto più di un raduno motociclistico – spiega Malanchini –. È una realtà che anno dopo anno ha saputo costruire una rete di volontari, associazioni e cittadini accomunati dalla voglia di fare del bene e di restituire qualcosa al territorio».
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