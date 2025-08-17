Tragedia sul Monte Bianco: muore un 36enne di Treviglio - Foto

Tragico incidente in montagna: domenica 17 agosto sul massiccio del Monte Bianco: la vittima è un giovane che viveva a Treviglio. Si tratta di Davide Migliorino, di 36 anni che è morto a causa di una caduta sulla cresta del Brouillard, a 4.030 metri di quota.

Davide Migliorino

(Foto di Profilo Fb)

Arrampicatore esperto

Nato a Monza e con residenza a Treviglio - dove viveva da poco con la fidanzata - Migliorino era un alpinista e arrampicatore esperto che per tutto il mese di agosto aveva scalato le Alpi. Sul suo profilo Fb numerose sono le foto di scalate e imprese all’insegna della montagna.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano, che ha recuperato il corpo e lo ha portato a Courmayeur.

Le indagini sull'accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Entreves

(Foto di Soccorso alpino valdostano)

Da una ricostruzione dell’incidente il 36enne procedeva slegato sulla cresta: in un passaggio si è attaccato a una roccia che ha ceduto ed è precipitato. Illesi i due compagni

La dinamica dell’incidente

Insieme a due compagni di cordata - rimasti illesi - procedeva slegato sulla cresta: in un passaggio si è attaccato a una roccia che ha ceduto ed è precipitato, pare per 300 metri. Le indagini sono affidate alla Guardia di Finanza di Entrèves.

Alto numero di incidenti in montagna, l’appello dei soccorritori

Il 44% riguarda escursionisti colpiti da malori o rimasti coinvolti in cadute, mentre il 56% è legato a tutte le altre attività Su quanto sta avvenendo in queste settimane, a causa dell’altissimo numero di incidenti, lancia un allarme il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (Cnsas), che al termine della stagione fornirà i dati complessivi degli interventi e dei decessi. «Ad oggi è impossibile fornire un dato aggiornato - spiega Simone Alessandrini del Soccorso Alpino - ma i nostri interventi non si sono certo fermati in queste ultime settimane, anzi». Il 44% riguarda escursionisti colpiti da malori o rimasti coinvolti in cadute, mentre il 56% è legato a tutte le altre attività.