Trattore rubato a Urgnano recuperato dai carabinieri e riconsegnato al proprietario

I carabinieri di Urgnano hanno denunciato per il reato di ricettazione un cittadino di 27 anni di nazionalità rumena, senza fissa dimora, entrato nel territorio nazionale nel mese di novembre. Il 5 dicembre un imprenditore agricolo di Urgnano si è presentato alla stazione dei carabinieri del posto per denunciare il furto del suo trattore agricolo di colore rosso acquistato negli anni Ottanta, a cui era molto legato affettivamente. Il giorno successivo, alcuni cittadini della frazione Basella di Urgnano, luogo dove era avvenuto il furto, avevano riconosciuto quel mezzo agricolo, condotto da uno sconosciuto, mentre si dirigeva verso la località Capannelle di Zanica. Sorpresi, hanno contattato subito il proprietario che non ha esitato ad informare i carabinieri. Immediatamente una pattuglia dell’Arma ha raggiunto Zanica e rintracciato il veicolo in via Basella. I militari hanno raggiunto e bloccato il trattore che nel frattempo si stava spostando verso Grassobbio. I carabinieri hanno identificato l’autista, che non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato in caserma per le previste formalità. Più tardi i carabinieri hanno riconsegnato il mezzo al legittimo proprietario che, felicissimo, li ha ringraziati.