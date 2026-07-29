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Cronaca / Pianura Mercoledì 29 Luglio 2026

Trattore sterza e rovescia le balle di fieno su due auto e due moto a Romano -Foto

INCIDENTE. Alle 17.45 di mercoledì in via Dante Alighieri un trattore ha imboccato il sottopassaggio ma poi si è intraversato e ha rovesciato il carico. L’incidente poteva avere conseguenze molto più gravi per i due motociclisti coinvolti.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Trattore sterza e rovescia le balle di fieno su due auto e due moto a Romano -Foto
L’incidente che ha coinvolto un trattore a Romano di Lombardia, poteva a vere conseguenze più gravi. le balle di fieno cadute hanno sfiorato due motociclisti di passaggio.
(Foto di Cesni)

Romano di Lombardia

Incidente spettacolare e tragedia sfiorata a Romano di Lombardia in via Dante Alighieri mercoledì 29 luglio pochi minuti prima delle 18. Un trattore aveva imboccato il sottopasso verso il centro quando si è trovato un’auto ferma davanti e ha cercato di evitarla sterzando violentemente.

Pur riuscendo ad evitare l’impatto con l’auto, il carrello su cui erano stipate balle di fieno si è intraversato e ha fatto cadere il carico.

Trattore sterza e rovescia le balle di fieno su due auto e due moto a Romano -Foto
L’incidente che ha coinvolto un trattore a Romano di Lombardia, poteva a vere conseguenze più gravi. le balle di fieno cadute hanno sfiorato due motociclisti di passaggio.
(Foto di Cesni)
Trattore sterza e rovescia le balle di fieno su due auto e due moto a Romano -Foto
L’incidente che ha coinvolto un trattore a Romano di Lombardia, poteva a vere conseguenze più gravi. le balle di fieno cadute hanno sfiorato due motociclisti di passaggio.
(Foto di Cesni)

Le balle di fieno hanno centrato due auto e sfiorato anche due moto che stavano transitando in quel momento. Sei in totale le persone coinvolte. Conseguenze non particolarmente gravi per i feriti due dei quali, però, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

Sul posto carabinieri, polizia locale di Romano e vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di operare e anche di spostare mezzi e balle di fieno che invadono la carreggiata.

Trattore sterza e rovescia le balle di fieno su due auto e due moto a Romano -Foto
L’incidente che ha coinvolto un trattore a Romano di Lombardia, poteva a vere conseguenze più gravi. le balle di fieno cadute hanno sfiorato due motociclisti di passaggio.
(Foto di Cesni)
Trattore sterza e rovescia le balle di fieno su due auto e due moto a Romano -Foto
L’incidente che ha coinvolto un trattore a Romano di Lombardia, poteva a vere conseguenze più gravi. le balle di fieno cadute hanno sfiorato due motociclisti di passaggio.
(Foto di Cesni)

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