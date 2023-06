Travolta in bici in via Treviglio: muore un’anziana di Caravaggio

Stava attraversando sulle strisce pedonali con la bicicletta quando, lungo via Treviglio, è stata travolta da una Ford Focus: è morta sul colpo una donna di 75 anni di Caravaggio . La tragedia è avvenuta a Caravaggio intorno a mezzogiorno di domenica 18 giugno. Dalle prime informazioni pare che la donna stava attraversando il passaggio pedonale che taglia la strada di immissione alla zona commerciale dalla rotatoria di via Treviglio all’altezza del fast food Ely’s poco lontano dal supermercato Carrefour quando è stata urtata dall’auto guidata da un 19enne della zona che si immetteva dal rondò . L’anziana è stata sbalzata via dall’impatto ed è morta sul colpo: il ragazzo si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto è sopraggiunta l’automedica e l’ambulanza, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare . I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Treviglio.