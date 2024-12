Treni, settembre nero: bocciate 24 linee su 40. Quattro sono bergamasche

Male anche le linee bergamasche

Trenord, tre le cause dei ritardi

Un incidente, questo, fortunatamente senza conseguenze serie per le persone, che ha condizionato la circolazione nel nodo di Milano. La linea bergamasca peggiore nello scorso settembre si è confermata, dato omogeneo per tutto il 2024, la Bergamo-Carnate-Milano che da mesi ha il capolinea a Ponte San Pietro per il raddoppio in corso verso Bergamo: 209 dei 1.169 treni, pari al 18%, in circolazione nel settembre scorso, hanno avuto ritardi superiori a 15 minuti o sono stati cancellati.

Male anche la Bergamo-Pioltello-Milano

Male anche la Bergamo-Pioltello-Milano con 150 dei 1.434 treni in circolazione in ritardo o cancellati. Poi la linea Treviglio-Cremona con 171 dei 999 treni in circolazione bocciati. Infine la S5 Treviglio-Passante, con 248 treni bocciati sui 2.243 in circolazione. La mancata affidabilità è dovuta alle irregolarità del servizio, per la responsabilità di Trenord: guasti ai treni e mancanza improvvisa di personale, l’inefficenze da malfunzionamento dell’infrastruttura di Rfi, come problemi ai passaggi a livello, e poi irregolarità dovute a cause esterne, come maltempo, gli intervento delle autorità e gli impatti degli scioperi sul servizio. Casistiche definite dall’Autority dei trasporti nel 2018. Non essendoci più il bonus automatico, gli abbonati devono richiederlo singolarmente e di volta in volta secondo le indicazioni di Trenord. Con domenica 15 dicembre entra in vigore quello che una volta veniva definito l’orario invernale ferroviario e sarà valido fino a metà del giugno 2025. Sono ancora numerosi i cantieri aperti sulle linee ferroviarie utilizzate dai viaggiatori bergamaschi. Per alcuni i lavori andranno oltre la scadenza del 14 dicembre data del cambio orario.