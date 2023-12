Treni, stop di 72 ore tra Bergamo e Treviglio: previsti bus sostitutivi

Stop totale alla circolazione dei treni tra Bergamo e Treviglio dalle ore 3 di giovedì 4 gennaio fino alle ore 3 di domenica 7. Sono 72 ore di fila di interruzione della linea per consentire i lavori di manutenzione programmati da Rfi, Rete ferroviaria italiana.

La Bergamo-Treviglio è una delle linee ferroviarie con il maggiore traffico, in particolare da e per Milano. È anche la relazione diretta tra Bergamo e la stazione Centrale, hub per i collegamenti dell’alta velocità e della lunga percorrenza sia nazionale che internazionale. Per consentire le lavorazioni nel tratto che sarà interrotto alla circolazione ferroviaria i treni a lunga percorrenza saranno cancellati mentre i treni regionali saranno limitati a Treviglio. Inevitabili quindi saranno i disagi per viaggiatori e pendolari.

Bus sostitutivi

Per sopperire all’interruzione tra Bergamo e Treviglio, sono previsti bus sostitutivi di Trenord. Chi da Bergamo dovrà raggiungere Milano dovrà quindi utilizzare il bus per arrivare a Treviglio e poi il treno per il capoluogo lombardo. Chi, viceversa, da Milano vorrà raggiungere Bergamo dovrà prendere il treno fino a Treviglio e poi una volta giunto nella città della Bassa il bus per Bergamo.

I lavori di manutenzione programmati da Rfi e per cui è necessaria la sospensione totale della circolazione dei treni, riguardano due manufatti della linea al km 5+29 e al km 2+885. Rfi non ha specificato quali, ma in occasione del raddoppio del binari tra Bergamo e Treviglio inaugurato nel 2005, sono stati costruiti diversi sottopassi sia per eliminare i passaggi a livello allora esistenti, sia per la nuova viabilità. Nei pressi della fermata di Stezzano è stato poi costruito un ponte in metallo che scavalca l’autostrada A4.

Modifiche all’orario

Oltre all’interruzione totale del traffico ferroviario dal 4 al 7 gennaio, la linea Bergamo-Treviglio da lunedì 8 a lunedì 22 gennaio sarà poi interessata da alcune modifiche all’orario dei treni in circolazione. Durante il periodo dei lavori, i treni regio-express Bergamo-Milano Centrale partiranno da Bergamo 2 minuti prima rispetto all’orario attuale mentre i treni in senso opposto e quelli della Treviglio-Bergamo arriveranno a destinazione 2 minuti dopo rispetto all’orario odierno. L’interruzione totale del traffico dal 4 al 7 gennaio sulla Treviglio-Bergamo cade nei giorni del grande rientro dalle vacanze natalizie. Non mancheranno i disagi dovuti soprattutto al trasbordo tra i treni e i bus, tenuto anche conto che i tempi di percorrenza degli autobus sono condizionati dal traffico sulle strade. I punti di fermata dei pullman sostitutivi saranno davanti alle stazioni o fermate di Bergamo, Stezzano, Levate, Verdello-Dalmine, Arcene, Treviglio Ovest e Treviglio. Il tempo di percorrenza dei bus da Bergamo a Treviglio con tutte le fermate intermedie è quantificato in circa 60 minuti, quasi il doppio del tempo impiegato dal treno.

L’interruzione totale della Bergamo-Treviglio dal 4 al 7 gennaio e le modifiche di orario in vigore dall’8 al 22 gennaio sono consultabili nelle stazioni interessate e sui siti di Trenord e Rfi. È opportuna una consultazione preventiva da parte dei viaggiatori per poter programmare al meglio i propri spostamenti. Specialmente se, per esempio, da Bergamo si intende raggiungere Milano Centrale per poi proseguire verso altre destinazioni ferroviarie.

La linea tra Bergamo e Treviglio è lunga 22 chilometri ed è utilizzata da due tipologie di treni del servizio ferroviario lombarda. Ci sono i collegamenti tra Bergamo e Milano Centrale, per alcune corse Milano Porta Garibaldi, con la sola fermata intermedia nella nostra provincia a Verdello-Dalmine e per alcune corse anche a Treviglio Ovest. Vi è poi la relazione tra Bergamo e Treviglio con tutte le fermate intermedie.