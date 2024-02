Treviglio, gira con un bastone in strada: fermato con il taser

Giovedì 1° febbraio a Treviglio veniva segnalato alle forze dell’ordine da numerosi cittadini preoccupati per un soggetto che si aggirava brandendo un grosso bastone e spaventando i presenti. A seguito di tale segnalazione sono intervenuti i carabinieri. Fin dal primo contatto l’uomo, 25enne senegalese regolarmente residente a Fornovo, si è subito mostrato molto irrequieto e con atteggiamenti aggressivi. Alla richiesta di identificazione e di posare il bastone, ha reagito con ostilità, innescando una colluttazione che ha visto i carabinieri impegnati a contenerlo con notevole difficoltà. Durante i concitati momenti di alterco, il giovane ha tentato di sottrarre l’arma d’ordinanza a uno dei militari, sfilandola quasi completamente dalla fondina, ma venendo prontamente fermato. Durante la colluttazione, uno dei militari è stato violentemente atterrato, riportando lesioni con prognosi di due giorni. A causa della gravità della situazione e dell’elevato stato di agitazione manifestato dall’uomo, che non accennava a desistere, si è reso necessario l’utilizzo del taser per immobilizzarlo.

Processato per direttissima

L’uomo è stato processato venerdì 2 febbraio per direttissima. Imputato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, è stato dichiarato incapace di intendere e volere, considerate una precedente diagnosi per psicosi del 2021 e le risposte estremamente sconnesse date in aula. Dichiarata inoltre la sua pericolosità sociale viste le modalità violente e i precedenti, il giudice ha disposto l’immediato ricovero in Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e una perizia psichiatrica da effettuare entro la settimana prossima.