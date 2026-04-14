Treviglio, gli interventi della polizia locale: patente falsa e formaggi venduti illegalmente

Due operazioni della polizia locale di Treviglio, nei confronti di un automobilista con patente falsa e di un privato che vendeva prodotti alimentari in modo illecito.

Patente falsa, 5mila euro di multa

Durante un’attività di pattugliamento finalizzato al contrasto all’abbandono di rifiuti, gli operatori del nucleo di polizia ambientale hanno intercettato un’auto e, durante i controlli di rito, il conducente - di nazionalità egiziana - ha esibito una patente, a suo dire, rilasciata pochi giorni prima in Polonia. Il documento ha destato sospetti negli agenti: avviati gli accertamenti tecnici, è stato evidenziato come la patente non fosse conforme ad alcun modello ufficiale in uso nei Paesi dell’Unione Europea. La patente è stata sequestrata e inviata al laboratorio scientifico della polizia locale di Bergamo, dove l’ipotesi è stata confermata. L’uomo è stato denunciato per il reato di falsità materiale uso di atto falso e sanzionato per guida senza patente, con l’applicazione di una multa da 5mila euro.

Vendita illecita di alimenti

Nella seconda operazione, un venditore privato è stato scoperto a commercializzare formaggi italiani su una piattaforma cinese di e-commerce, nonostante fosse privo di autorizzazione e di strutture idonee alla conservazione degli alimenti. La vicenda ha avuto inizio con la segnalazione di un consumatore che, dopo aver acquistato Grana Padano, ha ricevuto un prodotto che non corrispondeva a quanto ordinato. Per questo ha allertato l’Asl dell’Umbria, competente per territorio, che ha condiviso la segnalazione all’Ats di Bergamo.