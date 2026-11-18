Treviglio, monopattini fuori controllo: 152 multe nel 2026. Minorenne si scontra con la Polizia locale
I CONTROLLI. Controlli rafforzati a Treviglio: sanzioni per casco, targa e assicurazione mancanti. Il sindaco Imeri: «Serve responsabilità da parte di tutti».Lettura 1 min.
Una minorenne alla guida di un monopattino elettrico tenta di sfuggire a un controllo e finisce per scontrarsi con la pattuglia della Polizia locale di Treviglio. Altri due ragazzi vengono fermati mentre percorrono piazza Garibaldi insieme sullo stesso monopattino, entrambi senza casco. Sono alcuni degli ultimi episodi registrati a Treviglio, dove proseguono i controlli contro l’utilizzo irregolare dei mezzi elettrici.
Monopattini a Treviglio, 152 violazioni nel 2026
Nel corso del 2026 la Polizia locale di Treviglio ha già contestato 152 violazioni, principalmente per mancanza di targa, casco o copertura assicurativa. Più della metà delle sanzioni è già stata pagata. I controlli rientrano nei progetti di prevenzione attivati su indicazione del sindaco e assessore alla Sicurezza Juri Imeri, che ha disposto un ulteriore rafforzamento dell’attività di vigilanza su un fenomeno monitorato da tempo. Tra gli episodi più recenti anche quello di due giovani sorpresi a circolare insieme su un monopattino in piazza Garibaldi, fermati fisicamente da un ufficiale in servizio e successivamente sanzionati.
Sicurezza sui monopattini, l’appello del sindaco Imeri
«Sono numeri che testimoniano un’attenzione costante sul tema e che richiamano la necessità di proseguire con i controlli a tutela di chi frequenta la città, ma anche degli stessi conducenti», sottolinea Imeri. Il sindaco richiama anche le famiglie alle proprie responsabilità: «Accanto alle sanzioni è importante affiancare un lavoro costante di informazione e sensibilizzazione soprattutto tra i giovani». Nel caso dei minorenni, ricorda, sono i genitori a ricevere le sanzioni. «Ci sono poi gli adulti che pensano a volte di essere in un autodromo: noi continueremo a monitorare e sanzionare, ma serve un’assunzione di responsabilità da parte di tutti».
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