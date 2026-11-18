Monopattini a Treviglio, 152 violazioni nel 2026

Nel corso del 2026 la Polizia locale di Treviglio ha già contestato 152 violazioni, principalmente per mancanza di targa, casco o copertura assicurativa. Più della metà delle sanzioni è già stata pagata. I controlli rientrano nei progetti di prevenzione attivati su indicazione del sindaco e assessore alla Sicurezza Juri Imeri , che ha disposto un ulteriore rafforzamento dell’attività di vigilanza su un fenomeno monitorato da tempo. Tra gli episodi più recenti anche quello di due giovani sorpresi a circolare insieme su un monopattino in piazza Garibaldi, fermati fisicamente da un ufficiale in servizio e successivamente sanzionati.

Sicurezza sui monopattini, l’appello del sindaco Imeri

«Sono numeri che testimoniano un’attenzione costante sul tema e che richiamano la necessità di proseguire con i controlli a tutela di chi frequenta la città, ma anche degli stessi conducenti», sottolinea Imeri. Il sindaco richiama anche le famiglie alle proprie responsabilità: «Accanto alle sanzioni è importante affiancare un lavoro costante di informazione e sensibilizzazione soprattutto tra i giovani». Nel caso dei minorenni, ricorda, sono i genitori a ricevere le sanzioni. «Ci sono poi gli adulti che pensano a volte di essere in un autodromo: noi continueremo a monitorare e sanzionare, ma serve un’assunzione di responsabilità da parte di tutti».