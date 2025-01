Treviglio, rissa al bar in centro: spunta uno spray al peperoncino

Serata movimentata quella di sabato 11 gennaio a Treviglio: in un bar del centro si è registrata una rissa durante la quale sarebbe stato anche spruzzato dello spray al peperoncino, mentre vicino al Mc Donald’s è rimasta ferita a un braccio, in maniera pare accidentale, una ragazza di 27 anni che è poi stata portata in ospedale, medicata e dimessa.

Il primo episodio attorno alle 22, quando all’interno del bar Milano di piazza Manara ha fatto irruzione un gruppo di persone – pare di origine albanese – che avrebbero spruzzato dello spray al peperoncino. Motivo per cui alcuni altri avventori si sono dovuti rifugiare in bagno: l’episodio è durato pochi minuti, il tempo per i titolari del locale di far uscire tutti i presenti e chiudere anticipatamente la saracinesca.

Nel frattempo era già stato avvisato il 112 e al locale del centro trevigliese è arrivata una volante del commissariato di pubblica sicurezza oltre a una pattuglia dei carabinieri in supporto. L’indagine per ricostruire i fatti è comunque in carico ai poliziotti del commissariato. Stando ad alcune testimonianze, il gruppetto che ha fatto irruzione nel locale era in possesso di coltelli e di una pistola, forse giocattolo.

Non è stata una rapina, indagini in corso

Non è chiaro il perché del loro blitz: forse questioni passate da chiarire con qualcuno dei presenti, ma il commissariato è in attesa della denuncia per cercare di capire qualcosa di più sull’episodio, nel quale nessuno è comunque rimasto ferito né si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso del 118. All’arrivo della polizia e dei carabinieri il gruppo che aveva creato il caos si era comunque già dileguato. È stato quindi sentito il titolare del bar per cercare di far luce sull’accaduto: non si è comunque trattato di una rapina o di un tentativo di rapina, bensì di un agguato mirato verso qualcuno.

Circa due ore più tardi, attorno a mezzanotte, la stessa polizia di Stato è invece intervenuta nei pressi del parcheggio dove si trova il fast food Mc Donald’s, lungo la circonvallazione esterna della città. In questo caso la segnalazione è arrivata dal 118, visto che il personale sanitario è intervenuto per soccorrere una ragazza di 27 anni che presentava una ferita da taglio a un braccio.

Forse un litigio con il fidanzato