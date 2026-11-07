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Cronaca / Pianura Sabato 07 Novembre 2026

Treviglio, scippa il cellulare a un passante: ma la vittima è un corridore che lo insegue e lo ferma

LO SCIPPO. È successo giovedì sera a Treviglio.

Lettura 1 min.
Treviglio, scippa il cellulare a un passante: ma la vittima è un corridore che lo insegue e lo ferma

Treviglio

Ha scippato il cellulare a un passante ed è corso via, ma non ha messo in conto chi era la vittima. Si trattava infatti di un podista, che l’ha inseguito per venti minuti ed è riuscito a farlo catturare dalla Polizia di Stato.

Il ladro pensava di poterlo derubare con un gesto repentino e correre via, in direzione della stazione centrale, ma ha dovuto fare i conti con un podista amatoriale ben allenato e tenace, che per venti minuti è riuscito a tenerlo a distanza senza perderlo di vista fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

A raccontare l’episodio è il malcapitato, un 32enne trevigliese, atleta dell’Asd Avis Treviglio, che se l’è cavata con uno spavento e una caduta nel corso dell’inseguimento. Il giovane pendolare, di rientro da lavoro poco prima delle 22, si è visto rubare il telefono lungo la pedonale che costeggia piazzale Baslini, e ha subito reagito. «Sono stato incosciente, ma sul momento l’istinto è stato quello di inseguire il ladro. Quando l’avevo ormai raggiunto – aggiunge –, ha lasciato cadere il telefono e ha cercato di scappare tra le vie attorno alla stazione».

Una fuga però vana, perché, recuperato il telefono, la vittima è passata da soggetto passivo ad attivo: ha chiamato le forze dell’ordine e continuato a inseguire lo scippatore fino all’arrivo della Polizia di Stato, che ha fermato l’uomo, un nordafricano, e lo ha successivamente denunciato a piede libero.

Irregolare sul territorio nazionale e senza documenti, il malvivente è risultato incensurato, ma con un paio di precedenti di polizia per episodi simili, avvenuti a Siracusa e Como.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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