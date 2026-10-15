Treviglio, tornano gli odori molesti: il Comune chiede di valutare sanzioni

Odori molesti, aumentano le segnalazioni

«Dopo un periodo estivo in cui gli episodi si erano oggettivamente ridotti, dalla metà di settembre si è evidenziato un nuovo e inaccettabile incremento degli eventi», dichiara Imeri. Una situazione documentata dalle relazioni della polizia locale e dalle segnalazioni di cittadini, imprese, associazioni e del circolo «Terre del Gerundo» di Legambiente.

I progetti dell’azienda e i controlli Arpa

L’azienda ha depositato il progetto di un nuovo combustore, modifiche allo scrubber e uno studio di fattibilità per ottimizzare il carico e lo scarico delle merci. I documenti sono all’esame degli enti, in vista della conferenza istruttoria che la Provincia sta programmando su richiesta del Comune.

Secondo quanto riferito da Bornaghi, è ancora in corso l’ispezione straordinaria di Arpa, iniziata il 14 luglio. L’Agenzia è tornata nello stabilimento anche il 7 ottobre, per assistere alla mappatura dei flussi odorigeni svolta dal Politecnico di Milano.