Treviglio, tornano gli odori molesti: il Comune chiede di valutare sanzioni
IL CASO. Nuove segnalazioni da metà settembre nella zona sud. Il Comune sollecita la Provincia. A fine ottobre un aggiornamento in consiglio comunale.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Nuovi episodi di odori molesti nella zona sud di Treviglio: il Comune torna a chiedere alla Provincia di valutare i presupposti per un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell’azienda interessata. Il sindaco Juri Imeri e l’assessore Michele Bornaghi riferiranno sui controlli e sugli interventi nel consiglio comunale di fine ottobre.
Odori molesti, aumentano le segnalazioni
«Dopo un periodo estivo in cui gli episodi si erano oggettivamente ridotti, dalla metà di settembre si è evidenziato un nuovo e inaccettabile incremento degli eventi», dichiara Imeri. Una situazione documentata dalle relazioni della polizia locale e dalle segnalazioni di cittadini, imprese, associazioni e del circolo «Terre del Gerundo» di Legambiente.
L’amministrazione ha chiesto alla società riscontri tecnici per individuare le possibili cause. Attraverso l’Avvocatura civica, e sulla base delle relazioni del nucleo ambientale della Polizia locale, rinnoverà alla Provincia la richiesta di valutare un provvedimento sanzionatorio, dopo la comunicazione del 30 giugno.
I progetti dell’azienda e i controlli Arpa
L’azienda ha depositato il progetto di un nuovo combustore, modifiche allo scrubber e uno studio di fattibilità per ottimizzare il carico e lo scarico delle merci. I documenti sono all’esame degli enti, in vista della conferenza istruttoria che la Provincia sta programmando su richiesta del Comune.
Secondo quanto riferito da Bornaghi, è ancora in corso l’ispezione straordinaria di Arpa, iniziata il 14 luglio. L’Agenzia è tornata nello stabilimento anche il 7 ottobre, per assistere alla mappatura dei flussi odorigeni svolta dal Politecnico di Milano.
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