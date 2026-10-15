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Cronaca / Pianura Giovedì 15 Ottobre 2026

Treviglio, tornano gli odori molesti: il Comune chiede di valutare sanzioni

IL CASO. Nuove segnalazioni da metà settembre nella zona sud. Il Comune sollecita la Provincia. A fine ottobre un aggiornamento in consiglio comunale.

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Redazione Web
Redazione Web
Treviglio, tornano gli odori molesti: il Comune chiede di valutare sanzioni
La sede del Comune di Treviglio

Treviglio

Nuovi episodi di odori molesti nella zona sud di Treviglio: il Comune torna a chiedere alla Provincia di valutare i presupposti per un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell’azienda interessata. Il sindaco Juri Imeri e l’assessore Michele Bornaghi riferiranno sui controlli e sugli interventi nel consiglio comunale di fine ottobre.

Odori molesti, aumentano le segnalazioni

«Dopo un periodo estivo in cui gli episodi si erano oggettivamente ridotti, dalla metà di settembre si è evidenziato un nuovo e inaccettabile incremento degli eventi», dichiara Imeri. Una situazione documentata dalle relazioni della polizia locale e dalle segnalazioni di cittadini, imprese, associazioni e del circolo «Terre del Gerundo» di Legambiente.

L’amministrazione ha chiesto alla società riscontri tecnici per individuare le possibili cause. Attraverso l’Avvocatura civica, e sulla base delle relazioni del nucleo ambientale della Polizia locale, rinnoverà alla Provincia la richiesta di valutare un provvedimento sanzionatorio, dopo la comunicazione del 30 giugno.

I progetti dell’azienda e i controlli Arpa

L’azienda ha depositato il progetto di un nuovo combustore, modifiche allo scrubber e uno studio di fattibilità per ottimizzare il carico e lo scarico delle merci. I documenti sono all’esame degli enti, in vista della conferenza istruttoria che la Provincia sta programmando su richiesta del Comune.
Secondo quanto riferito da Bornaghi, è ancora in corso l’ispezione straordinaria di Arpa, iniziata il 14 luglio. L’Agenzia è tornata nello stabilimento anche il 7 ottobre, per assistere alla mappatura dei flussi odorigeni svolta dal Politecnico di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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