Treviglio, una tavoletta di cioccolato da 15 metri

Gran soddisfazione per i bambini che sabato 11 marzo a Treviglio hanno avuto la ghiotta occasione di assaggiare tavolette di cioccolato con i loro nomi, scritti dal maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone. Il coinvolgente momento rientrava nel programma di «ChocoMoments», in scena anche domenica 12 marzo fino alle 20 in piazza Garibaldi. Maestrone ha preparato nel suo stand il cioccolato fondente, versandolo poi sulla carta forno stesa sulla tavolata appositamente allestita nella piazza centrale di Treviglio.