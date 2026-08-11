Tromba d’aria, si recuperano le lamiere cadute ad Arzago

Le strade più colpite sono state via Leonardo Da Vinci e la traversa Vicolo Manzoni, dove sono rimaste danneggiate in tutto 10 abitazioni, nove delle quali abitate da una ventina di persone. Il Comune ha fatto intervenire un’azienda specializzata di Capralba (Cremona) munita di un camion con cassoni e un ragno meccanico che ha iniziato a rimuovere le lamiere dal parcheggio della palestra e dal’area circostante, dove si trovano diverse attrezzature sportive. Per poi sostarsi lungo via Leonardo Da Vinci e Vicolo Manzoni, dove le lamiere già sabato erano state ammucchiate lungo i cigli delle strade. Le operazioni di pulizia sono andate avanti per tutta la giornata e continueranno anche oggi, martedì 11 agosto: «Dato il periodo – ha sostenuto il sindaco Ugo Rivabene – siamo già stati fortunati a trovare questa impresa che è potuta intervenire subito».