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Cronaca / Pianura Martedì 11 Agosto 2026

Tromba d’aria, si recuperano le lamiere cadute ad Arzago

MALTEMPO. Sono cominciate lunedì 10 agosto ad Arzago d’Adda le operazioni di pulizia delle strade su cui, fra venerdì e sabato, a causa di una tromba d’aria, sono volate numerose lamiere lunghe 10metri, provenienti dal tetto della palestra comunale.

Lettura 1 min.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

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Tromba d’aria, si recuperano le lamiere cadute ad Arzago
Il recupero delle lamiere volate via dalla palestra

Le strade più colpite sono state via Leonardo Da Vinci e la traversa Vicolo Manzoni, dove sono rimaste danneggiate in tutto 10 abitazioni, nove delle quali abitate da una ventina di persone. Il Comune ha fatto intervenire un’azienda specializzata di Capralba (Cremona) munita di un camion con cassoni e un ragno meccanico che ha iniziato a rimuovere le lamiere dal parcheggio della palestra e dal’area circostante, dove si trovano diverse attrezzature sportive. Per poi sostarsi lungo via Leonardo Da Vinci e Vicolo Manzoni, dove le lamiere già sabato erano state ammucchiate lungo i cigli delle strade. Le operazioni di pulizia sono andate avanti per tutta la giornata e continueranno anche oggi, martedì 11 agosto: «Dato il periodo – ha sostenuto il sindaco Ugo Rivabene – siamo già stati fortunati a trovare questa impresa che è potuta intervenire subito».

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L’impianto sportivo danneggiato

Lunedì il Comune era chiuso per la festa del paese. Oggi, quando riaprirà, il primo cittadino con i suoi tecnici dovrà valutare come procedere per eliminare le lamiere che sono rimaste attaccate alla soletta in cemento della palestra. La prescrizione dei Vigili del fuoco è che, per permettere la riapertura dell’impianto sportivo e dell’area circostante, dovranno essere rimosse tutte. «Almeno fino alla fine di agosto tutto rimarrà chiuso», prosegue il sindaco. Nei prossimi giorni l’amministrazione dovrà avviare l’iter per il risarcimento dei danni riportati dalla palestra (la copertura in metallo era stata installata una decina di anni fa) e dalle case colpite dalle lamiere provenienti dall’edificio pubblico. Danni anche al parco dell’ex area feste: l’area cani è stata distrutta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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