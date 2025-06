Uccise il marito a coltellate, assolta Caryl Menghetti: non era capace di intendere

La notte tra il 25 e il 26 gennaio 2024, Caryl Menghetti uccise il marito Diego Rota, accoltellato nel loro letto, nella casa di Martinengo dove abitava anche la figlia piccola. La donna è stata assolta, in quanto non punibile perché totalmente incapace di intendere e volere al momento del fatto. Valutata la pericolosità sociale, la Corte d’assise di Bergamo ha disposto per la donna la misura di sicurezza della permanenza, per un minimo di nove anni, in una Rems. Le Rems sono strutture sanitarie che accolgono persone affette da disturbi mentali che hanno commesso reati e per le quali è stata disposta una misura di sicurezza detentiva.