Una vita intera per l’ospedale: cordoglio per «Giannina»

Per una quarantina d’anni è stata una delle colonne portanti dell’ ospedale di Romano , prima come infermiera strumentista e poi come capo sala del gruppo operatorio. Si è spenta a 84 anni Giovanna Cometti Perotti, conosciuta come «Giannina».

Quelli con i primari di chirurgia generale Costantino Pietroboni, Alberto Greco e Pierluigi Geroni, con cui ha lavorato la storica capo sala, sono stati anni di grande sviluppo per l’ospedale. Maurizio Nava, tecnico di radiologia in pensione, l’ha ricordata come «una professionista di spessore, che ha passato la vita nelle sale operatorie». È sempre stata anche in prima linea per difendere l’ospedale, entrando a far parte del comitato che ha raccolto oltre 13mila firme. «La città le è riconoscente», l’ha ricordata il sindaco Gianfranco Gafforelli.