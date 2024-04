Urgnano, l’ultimo abbraccio a Giuseppe: «A tutti noi arrivava il suo sorriso»

Una chiesa parrocchiale di Urgnano completamente gremita, tanto che è stato necessario installare anche un altoparlante sul sagrato esterno, ha dato l’ultimo saluto nel pomeriggio di martedì 16 aprile a Giuseppe Ghidotti, il giovane morto in un incidente stradale a Miami. Presenti tanti amici, che si sono voluti stringere attorno ai genitori, al fratello e agli altri familiari del giovane. Anche i parenti di Kevin Drago, ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Miami per le ferite riportate nello stesso incidente stradale, hanno voluto far conoscere la loro vicinanza in questo momento di dolore tramite un messaggio che è stato letto dal parroco Stefano Bonazzi, al termine della cerimonia.

Il sacerdote, affiancato da altri sei celebranti, nell’omelia ha ricordato lo spirito avventuriero di Giuseppe. «Da dove si trovava alla sua mamma, al suo papà, a Samuele, e a tutti noi arrivava la sua serenità, arrivava il suo sorriso. Mamma e papà erano magari preoccupati e lui li tranquillizzava, ma perché era contento e non per far finta. E credo sia così però ogni genitore, anche qui in Italia, anche semplicemente aldilà del Serio.

Poi un incidente e la morte. O a Miami o qui sulla Francesca, la morte di un figlio è la morte. È un momento forte della vita ed è qui che andiamo in crisi. ”Gesù se tu fossi stato qui non sarebbe successo”, abbiamo ascoltato nel Vangelo. E anche Gesù piange, insieme. Ma ci chiede di avere fiducia e di togliere la pietra del sepolcro di Lazzaro. E non è facile credere in Gesù, non è facile essere cristiani oggi». Al termine della Messa anche un insegnante di Giuseppe lo ha voluto ricordare e anche il suo vecchio parroco ha inviato un messaggio per fare memoria del suo sorriso. Il lungo corteo ha quindi accompagnato il feretro fino al cimitero di Urgnano.