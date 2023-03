Urta i cavi dell’alta tensione, grave operaio 44 enne a Osio Sotto

L’uomo, dipendente di una ditta di rimozione di strutture ed elementi in amianto di Pedrengo, è finito contro i cavi dell’alta tensione mentre si trovava sopra una piattaforma mobile. L’incidente si è verificato mentre l’operaio stava lavorando allo smaltimento dell’amianto sul tetto di un capannone industriale dismesso e in via di demolizione. L’uomo è stato portato in alto sopra una piattaforma mobile collegata al braccio telescopico di una gru. A questo punto, per cause ancora in fase di accertamento, la piattaforma è accidentalmente finita contro la fila di alcuni cavi dell’alta tensione.