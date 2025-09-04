Urta moto e scappa, si cerca il pirata di Caravaggio

È ancora caccia all’autista del veicolo che mercoledì pomeriggio, alla frazione caravaggina di Vidalengo, ha urtato un motociclista che procedeva nella stessa direzione, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto senza poi fermarsi e prestargli soccorso. Le ricerche proseguono senza sosta nella giornata di giovedì 4 e al vaglio sono i filmati delle telecamere della zona così come utili le testimonianze degli automobilisti.

Ferito un motociclista

Tragedia sfiorata per il 56enne di Vailate, in provincia di Cremona, che ha riportato diversi traumi fortunatamente non gravi ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cremona e qui ricoverato. L’episodio si è verificato alle 15.40 nel tratto della sp 129 appartenente al territorio di Vidalengo: la strada in questione collega la frazione di Caravaggio a Pagazzano. E proprio da Pagazzano sembra che il veicolo e un vecchio modello di Vespa Px 150 provenissero, viaggiando in direzione di Treviglio. Non ci sono testimoni diretti dell’accaduto sulla cui dinamica non ci sarebbero dubbi, come risulta anche dalla versione fornita dallo scooterista.

L’incidente a Vidalengo

(Foto di Luca Cesni) Sembra che il cinquantaduenne procedesse a velocità contenuta in sella alla propria moto, quando, in corrispondenza di una leggero tratto curvilineo, è stato urtato dal veicolo che arrivava alle spalle. Dopo il contatto, il motociclista è finito a terra insieme alla moto e per sua fortuna in quel momento non transitavano altri veicoli che in caso contrario avrebbero potuto travolgerlo.

Il guidatore del veicolo investitore dopo avere travolto il centauro non si è fermato, proseguendo imperterrito verso la propria meta: gli agenti dovranno stabilire se l’omissione di soccorso è voluta o meno. Tra i primi a fermarsi sul luogo dell’incidente sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno lanciato la richiesta di soccorso al 112. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia locale, un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso del 118 proveniente da Milano.