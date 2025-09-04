Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Giovedì 04 Settembre 2025

Urta moto e scappa, si cerca il pirata di Caravaggio

TRAGEDIA SFIORATA. L’incidente mercoledì 3 settembre alle 15,40 a Vidalengo, lo scooterista di Vailate è stato soccorso in elicottero. L’auto non si è fermata e continuano le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Fabrizio Boschi
Fabrizio Boschi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lo scooter urtato dal pirata
Lo scooter urtato dal pirata
(Foto di cesni)

È ancora caccia all’autista del veicolo che mercoledì pomeriggio, alla frazione caravaggina di Vidalengo, ha urtato un motociclista che procedeva nella stessa direzione, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto senza poi fermarsi e prestargli soccorso. Le ricerche proseguono senza sosta nella giornata di giovedì 4 e al vaglio sono i filmati delle telecamere della zona così come utili le testimonianze degli automobilisti.

Ferito un motociclista

Tragedia sfiorata per il 56enne di Vailate, in provincia di Cremona, che ha riportato diversi traumi fortunatamente non gravi ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Cremona e qui ricoverato. L’episodio si è verificato alle 15.40 nel tratto della sp 129 appartenente al territorio di Vidalengo: la strada in questione collega la frazione di Caravaggio a Pagazzano. E proprio da Pagazzano sembra che il veicolo e un vecchio modello di Vespa Px 150 provenissero, viaggiando in direzione di Treviglio. Non ci sono testimoni diretti dell’accaduto sulla cui dinamica non ci sarebbero dubbi, come risulta anche dalla versione fornita dallo scooterista.

L’incidente a Vidalengo
L’incidente a Vidalengo
(Foto di Luca Cesni)

Sembra che il cinquantaduenne procedesse a velocità contenuta in sella alla propria moto, quando, in corrispondenza di una leggero tratto curvilineo, è stato urtato dal veicolo che arrivava alle spalle. Dopo il contatto, il motociclista è finito a terra insieme alla moto e per sua fortuna in quel momento non transitavano altri veicoli che in caso contrario avrebbero potuto travolgerlo.

Il guidatore del veicolo investitore dopo avere travolto il centauro non si è fermato, proseguendo imperterrito verso la propria meta: gli agenti dovranno stabilire se l’omissione di soccorso è voluta o meno. Tra i primi a fermarsi sul luogo dell’incidente sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno lanciato la richiesta di soccorso al 112. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia locale, un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso del 118 proveniente da Milano.

Inizialmente le condizioni del ferito hanno destato forte preoccupazione, poi il quadro clinico è lentamente migliorato. Il 52enne è stato trasferito infine in volo all’ospedale di Cremona, dove è stato trattenuto in codice giallo. Gli agenti della Polizia locale hanno avviato subito le indagini per risalire all’investitore, avvalendosi per ora dei filmati registrati dal sistema pubblico di videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caravaggio
Cremona
Milano
Pagazzano
Treviglio
Vailate
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Pirateria
Fabrizio Boschi