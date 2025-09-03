Vidalengo, investito 56enne in scooter: caccia all’auto pirata

Un motociclista di 56 anni è stato travolto a bordo della sua Vespa 125 nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre a Vidalengo, frazione di Caravaggio, da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L’uomo, residente nell’alto Cremasco, è stato soccorso in codice rosso, ma fortunatamente le sue condizioni sono in miglioramento: ora è ricoverato all’ospedale di Cremona in codice giallo.

La strada provinciale 129 tra Vidalengo e Pagazzano La Vespa 125 su cui viaggiava il 56enne

L’incidente e la fuga

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale del distretto della Bassa bergamasca occidentale, l’investimento è avvenuto lungo la strada provinciale 129 tra Vidalengo e Pagazzano. Il veicolo, dopo l’impatto, non si è fermato ed è fuggito. Non è ancora chiaro se l’automobilista si sia accorto di quanto accaduto, ma le Forze dell’ordine hanno avviato immediatamente la caccia all’investitore.

I soccorsi