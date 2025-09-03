Vidalengo, investito 56enne in scooter: caccia all’auto pirata
L’INCIDENTE. L’uomo è stato soccorso intorno alle 16 di mercoledì 3 settembre sulla provinciale 129 tra Vidalengo e Pagazzano.
Un motociclista di 56 anni è stato travolto a bordo della sua Vespa 125 nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre a Vidalengo, frazione di Caravaggio, da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L’uomo, residente nell’alto Cremasco, è stato soccorso in codice rosso, ma fortunatamente le sue condizioni sono in miglioramento: ora è ricoverato all’ospedale di Cremona in codice giallo.
L’incidente e la fuga
Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale del distretto della Bassa bergamasca occidentale, l’investimento è avvenuto lungo la strada provinciale 129 tra Vidalengo e Pagazzano. Il veicolo, dopo l’impatto, non si è fermato ed è fuggito. Non è ancora chiaro se l’automobilista si sia accorto di quanto accaduto, ma le Forze dell’ordine hanno avviato immediatamente la caccia all’investitore.
I soccorsi
La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: sul posto sono intervenuti l’auto medica, l’ambulanza e l’elisoccorso da Milano. Dopo le prime cure, il motociclista è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all’ospedale di Cremona, poco prima delle 16 di oggi. Gli agenti della Polizia locale di Caravaggio hanno avviato accertamenti per risalire al responsabile. Si stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare il veicolo pirata.
