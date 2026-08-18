Vandali sulla tomba dell’ex sindaco Riganti a Treviglio: distrutta la fotografia

Nelle immediate vicinanze della tomba, sopra una colonnina, è stato lasciato un grosso sasso che potrebbe essere stato usato per infrangere l’immagine. Sono già state avviate le procedure per il ripristino della fotografia danneggiata

A scoprire il danneggiamento sono stati i parenti, venerdì 14 agosto: sulla lapide, nel settore ovest del camposanto, sono comparse scritte offensive, mentre la fotografia in ceramica dell’ex primo cittadino è andata distrutta. I familiari hanno sporto denuncia al Commissariato di Polizia di Treviglio, confidando che le telecamere della zona possano aiutare a identificare i responsabili. Nelle immediate vicinanze della tomba, sopra una colonnina, è stato lasciato un grosso sasso che potrebbe essere stato usato per infrangere l’immagine. Sono già state avviate le procedure per il ripristino della fotografia danneggiata.