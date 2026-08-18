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Cronaca / Pianura Martedì 18 Agosto 2026

Vandali sulla tomba dell’ex sindaco Riganti a Treviglio: distrutta la fotografia

IL FATTO. Atto vandalico alla vigilia di Ferragosto nel cimitero di Treviglio. Presa di mira la tomba della famiglia dell’ex sindaco democristiano Ermanno Riganti: sulla lapide sono comparse scritte offensive e la fotografia in ceramica dell’ex primo cittadino è stata distrutta

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Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Vandali sulla tomba dell’ex sindaco Riganti a Treviglio: distrutta la fotografia
La foto vandalizzata della tomba della famiglia dell’ex sindaco democristiano Ermanno Riganti nel cimitero di Treviglio

Treviglio

Atto vandalico alla vigilia di Ferragosto al cimitero di Treviglio, dove ignoti hanno preso di mira la tomba della famiglia dell’ex sindaco democristiano Ermanno Riganti, scomparso nel 2007 a 84 anni.

Nelle immediate vicinanze della tomba, sopra una colonnina, è stato lasciato un grosso sasso che potrebbe essere stato usato per infrangere l’immagine. Sono già state avviate le procedure per il ripristino della fotografia danneggiata

A scoprire il danneggiamento sono stati i parenti, venerdì 14 agosto: sulla lapide, nel settore ovest del camposanto, sono comparse scritte offensive, mentre la fotografia in ceramica dell’ex primo cittadino è andata distrutta. I familiari hanno sporto denuncia al Commissariato di Polizia di Treviglio, confidando che le telecamere della zona possano aiutare a identificare i responsabili. Nelle immediate vicinanze della tomba, sopra una colonnina, è stato lasciato un grosso sasso che potrebbe essere stato usato per infrangere l’immagine. Sono già state avviate le procedure per il ripristino della fotografia danneggiata.

Vandali sulla tomba dell’ex sindaco Riganti a Treviglio: distrutta la fotografia
La pietra abbandonata vicino alla tomba di famiglia vandalizzata

Chi è Ermanno Riganti

Riganti guidò il Comune di Treviglio per un decennio, dal 1965 al 1975, succedendo ad Attilio Mozzi e lasciando poi il testimone a Ferruccio Gusmini. Esponente della Dc, resta tra le figure più rappresentative della politica cittadina del secondo dopoguerra. Il gesto ha suscitato sconcerto tra i cittadini che hanno appreso dell’episodio, mentre le indagini proseguono nella speranza di risalire in tempi brevi all’identità dell’autore del danneggiamento e le motivazioni che lo hanno portato a compierlo.

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