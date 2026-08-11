Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Martedì 11 Agosto 2026

Verdellino, rissa con bastoni e mazze da cricket: cinque feriti

IL CASO. In via Santuario, intorno alle 19. Lo scontro sarebbe iniziato già lunedì 10 agosto, per futili motivi.

Lettura 1 min.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Verdellino, rissa con bastoni e mazze da cricket: cinque feriti

Verdellino

Ci sarebbero motivi banali alla base della rissa in cui nella serata di martedì 11 agosto, a Verdellino, in via Santuario, ha visto scontrarsi a colpi di martello, bastoni, sedie e mazze da cricket una fazione di indiani contro una di pakistani. Alla fine sono cinque le persone, d’età compresa fra i 16 e i 40 anni, rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave.

La ricostruzione

Tutto è accaduto intorno alle 19 ma l’anteffato risalirebbe alla mattinata di lunedì 10 agosto, quando ci sarebbe stato un primo litigio fra un indiano e un pakistano dovuto ad un abbandono di rifiuti in un cestino della zona. I due, accompagnati da connazionali, per regolare i conti si sarebbero affrontati in via Santuario la sera dello stesso giorno dando vita ad una prima rissa in cui sono rimaste ferite tre persone ancora non in maniera grave.

La questione, però, non si è risolta lì ed infatti, martedì 11 agosto due fazioni di pakistani e indiani sono tornati sul posto per scontrarsi di nuovo. Questa volta, come detto, l’hanno fatto muniti di mazze di cricket, martello, sedie e bastoni. Tante le persone che hanno assistito a quanto stava accadendo e che, spaventati, hanno dato l’allarme chiamando sul 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Treviglio e i mezzi di soccorso del 118. Conclusa la rissa sono rimasti a terra feriti cinque uomini di 16, 17, 23, 37 e 40 anni che sono poi stati trasportati al Policlinico San Marco di Zingonia e al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. Le loro condizioni non preoccupano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdellino
rissa
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Sociale
Ferite, Lesioni
Salute