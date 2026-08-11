Verdellino, rissa con bastoni e mazze da cricket: cinque feriti

Ci sarebbero motivi banali alla base della rissa in cui nella serata di martedì 11 agosto, a Verdellino, in via Santuario, ha visto scontrarsi a colpi di martello, bastoni, sedie e mazze da cricket una fazione di indiani contro una di pakistani. Alla fine sono cinque le persone, d’età compresa fra i 16 e i 40 anni, rimaste ferite fortunatamente in maniera non grave.

La ricostruzione

Tutto è accaduto intorno alle 19 ma l’anteffato risalirebbe alla mattinata di lunedì 10 agosto, quando ci sarebbe stato un primo litigio fra un indiano e un pakistano dovuto ad un abbandono di rifiuti in un cestino della zona. I due, accompagnati da connazionali, per regolare i conti si sarebbero affrontati in via Santuario la sera dello stesso giorno dando vita ad una prima rissa in cui sono rimaste ferite tre persone ancora non in maniera grave.

La questione, però, non si è risolta lì ed infatti, martedì 11 agosto due fazioni di pakistani e indiani sono tornati sul posto per scontrarsi di nuovo. Questa volta, come detto, l’hanno fatto muniti di mazze di cricket, martello, sedie e bastoni. Tante le persone che hanno assistito a quanto stava accadendo e che, spaventati, hanno dato l’allarme chiamando sul 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Treviglio e i mezzi di soccorso del 118. Conclusa la rissa sono rimasti a terra feriti cinque uomini di 16, 17, 23, 37 e 40 anni che sono poi stati trasportati al Policlinico San Marco di Zingonia e al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. Le loro condizioni non preoccupano.