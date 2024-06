Verdello, incendio distrugge il tetto di una palazzina: 17 sfollati - Foto

Un incendio è divampato a Verdello domenica mattina, 30 giugno, e ha distrutto il tetto di un edificio. L’allarme è scattato verso le 6,30 in via Leonardo da Vinci: le fiamme sono divampate sul tetto di una palazzina che ospita appartamenti e, al piano terra, esercizi commerciali.

Appartamenti inagibili

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Secondo la prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da un appartamento al primo piano, che si trova sopra un negozio di kebab, e si è esteso al tetto degli appartamenti vicini. Tre appartamenti al primo piano risultano inagibili, mentre al piano terra non sono per ora fruibili il kebab e un altro appartamento. Secondo i primi conteggi gli sfollati sono 17.