Violano il divieto e si avvicinano alle ex: arrestati un 43enne e un 49enne

I carabinieri di Osio Sotto hanno arrestato la mattina del 25 agosto in flagranza di reato un 43enne italiano che si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della coniuge in fase di separazione: dal mese di maggio 2024, era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nella mattinata del 25 agosto, i militari lo hanno sorpreso a meno di 500 metri di distanza dalla donna - che era a Verdellino a bordo di un’auto- dopo averla pedinata, e tentato di salire a bordo della macchina per minacciarla. L’uomo è stato portato in carcere a Bergamo in attesa dell’udienza di convalida.

Altro episodio analogo a Cologno al Serio

I carabinieri di Urgnano il 23 agosto hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne italiano che, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e, dal mese di luglio 2024, era stato sottoposto anche alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna con controllo elettronico.