Zingonia, lanciata la nuova asta: «Ridare vita all’area delle ex torri»

A quattro anni dalla prima asta, andata deserta, tornano in vendita a Zingonia (nei confini di Ciserano) le due aree a Est e a Ovest di corso Europa sui cui sorgevano i condomini Anna e Athena.

La nuova asta

L’Aler di Bergamo, che aveva acquistato i lotti proprio per poter demolire gli edifici (detti «torri del degrado»), ha pubblicato il bando di gara per la nuova asta. La differenza essenziale rispetto alla prima è che le due aree, della superficie di poco più di seimila metri quadrati ciascuna e su cui si potrà edificare per 60mila metri cubi, non dovranno essere comprate assieme ma si potrà presentare un’offerta solo per l’una o per l’altra. La base d’asta dell’area su cui sorgevano gli Anna (quella, per intendersi, di fronte alla clinica Habilita di Zingonia) è stata fissata in 1 milione e 39mila euro; quella su cui, invece, sorgevano gli Athena (che si trova dietro l’ex supermercato Famila) a 1 milione e 78mila euro. In tutto, quindi, si parla di 2 milioni e 117mila, euro, cifra non molto inferiore rispetto ai 2,2 milioni della prima asta.

Ridotti gli oneri

Per agevolare la vendita sono stati però ridotti gli oneri a carico dei privati che acquisteranno: sono passati complessivamente da 2 milioni di euro a 900mila. E questo soprattutto perchè è stata messa a carico del Comune la rotatoria, completata da tempo, all’incrocio fra Corso Europa e la provinciale Francesca. Per presentare un’offerta ci sarà tempo fino alle 12 del 16 dicembre. L’apertura delle buste è stata programmata per il 14 gennaio 2027. Se poi saranno arrivate delle offerte di acquisto, i relativi atti notarili con l’aggiudicazione dovranno essere stipulati entro il 20 aprile 2027.

La rinascita di Zingonia

La vendita delle aree degli ex condomini Anna e Athena rappresenterebbe un grande passo per la rigenerazione di Zingonia il cui percorso di rinascita, comunque, è già in corso da tempo grazie al pubblico ma anche agli investimenti dei privati. «Ora che abbiamo pubblicato il bando di gara – commenta il presidente dell’Aler Bergamo Corrado Zambelli – ci auguriamo che il mercato risponda positivamente. Zingonia ha bisogno di una nuova fase, di investimenti e di funzioni capaci di riportare vita in quest’area e accompagnare il più ampio percorso di rigenerazione urbana che Regione, Aler e gli enti locali stanno portando avanti da anni. La vendita delle aree può rappresentare un passaggio importante proprio in questa direzione». «La messa in vendita delle aree delle ex torri da parte di Aler – aggiunge la sindaca di Ciserano Caterina Vitali – è una notizia che ci consente di guardare avanti con un cauto ottimismo, iniziando a immaginare una nuova pagina da scrivere per Zingonia. Intorno a queste aree, in questi anni i segni della rigenerazione urbana sono ormai già evidenti con strade, condomini e capannoni riqualificati. Credo che tutto questo contribuisca a rendere attrattiva l’offerta di vendita».