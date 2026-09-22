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Rubriche / Bergamo Città Martedì 22 Settembre 2026

Classifica mensile di Fubal: Pizzaballa
è al primo posto

I PRONOSTICI DEI LETTORI. Ora la sosta per le nazionali, poi si riprende con le classifiche mensili, d’andata e delle leghe.

Lettura 2 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

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Classifica mensile di Fubal: Pizzaballa è al primo posto
La novità di Fubal! Entro il 30 settembre crea la tua lega, invita 4 amici e scala la classifica

Nel big match di Torino, l’Atalanta perde contro la Juventus e incappa nella terza sconfitta consecutiva. Ora c’è la sosta per le nazionali, la stagione dei nerazzurri ripartirà a ottobre e questo significa che la gara coi bianconeri ha un grande peso in ottica Fubal, il nostro concorso di pronostici legato a tutte le partite giocate dalla squadra di Maurizio Sarri in ogni competizione: la trasferta di Torino ha chiuso la classifica mensile di settembre. C’è grande bagarre in vetta, c’è un pari merito e la graduatoria viene decisa dai dettagli. Roberto Pizzaballa e Giuseppe Vavassori conquistano ben undici punti contro la Juventus, ribaltano completamente la situazione di classifica e fanno un grande balzo raggiungendo entrambi quota 21. Roberto ha indovinato più top player in questo mese - uno contro gli zero di Giuseppe - e quindi è lui in vetta alla graduatoria di settembre.

Undici punti anche per Simonluca Merelli che raggiunge quota 20 e il terzo posto. Chiude a +1 da ben tre partecipanti che si fermano a 19 punti e a un passo dal podio: si tratta di Giuseppe Campana, Claudio Lubrina e Marco Personeni.

Dopo che il funzionario camerale approverà la classifica mensile, si potrà procedere alla consegna dei premi: il primo in graduatoria riceverà due posti in pitch view per assistere a una gara giocata dai nerazzurri alla New Balance Arena; il secondo porterà a casa una maglia home Atalanta 2026/27 autografata; il terzo in classifica vincerà un pallone firmato dalla squadra.

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La sosta per le nazionali

Si torna in campo lunedì 12 ottobre nella gara interna con il Venezia, sfida che darà il via alla nuova classifica mensile, che ripartirà da zero come all’inizio di ogni mese, ma non solo: a ottobre il concorso si arricchisce con l’entrata in gioco di una delle novità di questa edizione: prende il via il campionato d’andata tra leghe. Fate squadra con amici, parenti e colleghi, perché in palio ci sono degli ingressi per il tour della New Balance Arena.

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Partecipare a Fubal è gratuito e molto semplice: basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it e iniziare a pronosticare tutte le gare giocate dai nerazzurri in ogni competizione. Il calendario, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, s’infittisce d’impegni visto che l’Atalanta scenderà in campo anche sul fronte internazionale in Conference League. Saranno tante le partite da disputare e questo significa che ci saranno tanti punti in palio per scalare le graduatorie e provare ad agguantare i bellissimi premi.

La classifica d’andata

Classifica mensile di Fubal: Pizzaballa è al primo posto

Nella graduatoria d’andata, Marco Personeni prosegue il proprio cammino in vetta: conquista dieci punti contro la Juventus, passa da +4 sugli inseguitori a un margine di otto, raggiungendo quota 45. Lo insegue Giuseppe Vavassori, che di punti ne ha 37 ed è tallonato da Simonluca Merelli. Poi ci sono Marco Caproni a 34 punti e Giuseppe Campana a 33. A 31 rimane ferma Elisa Biava Mariani, fino a una settimana fa seconda in graduatoria.

I pronostici di Juventus-Atalanta

Nel prepartita del big match di Torino, i tifosi di Fubal erano divisi quasi equamente rispetto ai tre esiti possibili: in 351 su 1175 indovinano la sconfitta, a fronte di 446 indicazioni di pareggio e 378 di vittoria. L’1-1 è il risultato più gettonato, selezionato 274 volte. Finisce 2-0 in favore dei bianconeri e azzeccano in 80. Il più scelto tra i marcatori è, come sempre, Gianluca Scamacca, indicato 574 volte nei pronostici, ma nessuno tra i nerazzurri buca Vicario. Il migliore in campo per l’Atalanta è Raoul Bellanova e sono in dieci a puntare sul terzino destro nel prepartita. Due i cartellini gialli e prendono punti in 599.

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