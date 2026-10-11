A Bergamo nasce la Shakhtar Academy, scuola calcio per tutti

Tecnica, tattica, gioia di giocare. È il metodo applicato dalla Shakhtar Academy Bergamo , la scuola calcio multiculturale inaugurata domenica 11 ottobre all’Oratorio del Villaggio degli Sposi, che si propone come ulteriore veicolo di integrazione e vicinanza tra le diverse comunità. L’associazione sportiva ucraina, affiliata al Csi, accoglie bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni ed è aperta a tutte le famiglie del territorio. La sua base è «la comunità ucraina di Bergamo e provincia: famiglie che hanno affrontato, e in molti casi stanno ancora affrontando, un percorso complesso di integrazione, e che spesso stanno costruendo una nuova vita da zero», come ha ricordato Andrey Savka, referente Academy.

L’inaugurazione della Shakhtar Academy Bergamo all’oratorio del Villaggio degli Sposi «È un progetto dedicato ai bambini, un grande investimento per il nostro futuro – ha sottolineato Volodymyr Vorona, console generale d’Ucraina a Milano –; lo sport è un’attività importante per la nostra vita; insegna disciplina e rispetto delle regole. Inoltre, per la squadra dello Shakhtar, che purtroppo dal 2014 non può giocare nel stadio della sua città per i noti eventi, rappresenta una grande opportunità per farsi conoscere».

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi da Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune di Bergamo, «perché lo sport bergamasco si arricchisce con questa importante collaborazione che porta il nome di Shakhtar Academy e che si impegna nel generare nuove possibilità, nuove speranze per i nostri bambini e ragazzi. La fascia dai 4 ai 14 anni è importantissima per quanto riguarda l’impegno che, oltre a quello scolastico, viene richiesto loro per l’attività sportiva; è un’importante base perché è lì che si imposta tutto il lavoro di capacità, tecnica, determinazione, ma anche della possibilità di condividere e costruire delle amicizie. Per noi questo è un progetto sportivo di rilievo anche per il sociale».

I valori dello sport