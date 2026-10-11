A Bergamo nasce la Shakhtar Academy, scuola calcio per tutti
IL DEBUTTO. Inaugurata al Villaggio degli Sposi la scuola calcio della comunità ucraina, aperta a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Sport e integrazione al centro del progetto.Lettura 1 min.
Bergamo
Tecnica, tattica, gioia di giocare. È il metodo applicato dalla Shakhtar Academy Bergamo , la scuola calcio multiculturale inaugurata domenica 11 ottobre all’Oratorio del Villaggio degli Sposi, che si propone come ulteriore veicolo di integrazione e vicinanza tra le diverse comunità. L’associazione sportiva ucraina, affiliata al Csi, accoglie bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni ed è aperta a tutte le famiglie del territorio. La sua base è «la comunità ucraina di Bergamo e provincia: famiglie che hanno affrontato, e in molti casi stanno ancora affrontando, un percorso complesso di integrazione, e che spesso stanno costruendo una nuova vita da zero», come ha ricordato Andrey Savka, referente Academy.
«È un progetto dedicato ai bambini, un grande investimento per il nostro futuro – ha sottolineato Volodymyr Vorona, console generale d’Ucraina a Milano –; lo sport è un’attività importante per la nostra vita; insegna disciplina e rispetto delle regole. Inoltre, per la squadra dello Shakhtar, che purtroppo dal 2014 non può giocare nel stadio della sua città per i noti eventi, rappresenta una grande opportunità per farsi conoscere».
Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi da Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune di Bergamo, «perché lo sport bergamasco si arricchisce con questa importante collaborazione che porta il nome di Shakhtar Academy e che si impegna nel generare nuove possibilità, nuove speranze per i nostri bambini e ragazzi. La fascia dai 4 ai 14 anni è importantissima per quanto riguarda l’impegno che, oltre a quello scolastico, viene richiesto loro per l’attività sportiva; è un’importante base perché è lì che si imposta tutto il lavoro di capacità, tecnica, determinazione, ma anche della possibilità di condividere e costruire delle amicizie. Per noi questo è un progetto sportivo di rilievo anche per il sociale».
I valori dello sport
«Vi accogliamo con grande gioia e vi diamo il benvenuto anche a nome del parroco Don Matteo Cella, impossibilitato ad intervenire a questo importante evento – ha precisato Barbara Zanni, in rappresentanza della Parrocchia di San Giuseppe del Villaggio degli Sposi -; l’Oratorio è una grande casa che accoglie ed è aperta a tutti. Speriamo che questa sia l’occasione per vivere momenti di gioco e amicizia». Serhii Karputiev, responsabile sviluppo Shakhtar Academy, ha osservato come «la presenza della scuola di calcio può essere un’opportunità anche per i genitori di iscrivere i loro figli come primo passo per metterli nella condizione di instaurare rapporti di amicizia duratori per il futuro della loro vita», mentre Yegor Yegorkin, presidente della Shakhtar Academy di Bergamo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa. Il motto della scuola calcio è «We are unbreakable» (Siamo incrollabili), per riunire e sostenere la comunità ucraina attraverso lo sport.
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