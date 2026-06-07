Ancelotti chiama Ederson ai Mondiali: sostituirà il romanista Wesley

A un anno dall’ultima chiamata

Una sorpresa, perché Ederson era stato convocato l’ultima volta un anno fa, per due sfide di qualificazione durante le quali era rimasto in panchina. L’ultima presenza con la maglia del Brasile risale al 3 marzo 2025: 6 minuti giocati contro l’Argentina. La prima chiamata a giugno del 2024, subito dopo la vittoria dell’Europa League con l’Atalanta, per la Copa America. Ora un’opportunità da sogno nel torneo più importante che ci sia.