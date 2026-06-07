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Sport Domenica 07 Giugno 2026

Ancelotti chiama Ederson ai Mondiali: sostituirà il romanista Wesley

CALCIO. Salgono a otto i giocatori dell’Atalanta: il brasiliano convocato un anno dopo l’ultima volta.

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Redazione Web
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Ancelotti chiama Ederson ai Mondiali: sostituirà il romanista Wesley
Ederson in campo col Brasile nel 2024
(Foto di Ansa)

Un’altra bella notizia in casa Atalanta, diventano otto i nerazzurri ai Mondiali. Il brasiliano Ederson è stato chiamato dal ct Carlo Ancelotti per sostituire il romanista Wesley, infortunatosi nell’amichevole di preparazione giocata contro l’Egitto.

A un anno dall’ultima chiamata

Una sorpresa, perché Ederson era stato convocato l’ultima volta un anno fa, per due sfide di qualificazione durante le quali era rimasto in panchina. L’ultima presenza con la maglia del Brasile risale al 3 marzo 2025: 6 minuti giocati contro l’Argentina. La prima chiamata a giugno del 2024, subito dopo la vittoria dell’Europa League con l’Atalanta, per la Copa America. Ora un’opportunità da sogno nel torneo più importante che ci sia.

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