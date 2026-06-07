Ancelotti chiama Ederson ai Mondiali: sostituirà il romanista Wesley
CALCIO. Salgono a otto i giocatori dell’Atalanta: il brasiliano convocato un anno dopo l’ultima volta.Lettura meno di un minuto.
Un’altra bella notizia in casa Atalanta, diventano otto i nerazzurri ai Mondiali. Il brasiliano Ederson è stato chiamato dal ct Carlo Ancelotti per sostituire il romanista Wesley, infortunatosi nell’amichevole di preparazione giocata contro l’Egitto.
A un anno dall’ultima chiamata
Una sorpresa, perché Ederson era stato convocato l’ultima volta un anno fa, per due sfide di qualificazione durante le quali era rimasto in panchina. L’ultima presenza con la maglia del Brasile risale al 3 marzo 2025: 6 minuti giocati contro l’Argentina. La prima chiamata a giugno del 2024, subito dopo la vittoria dell’Europa League con l’Atalanta, per la Copa America. Ora un’opportunità da sogno nel torneo più importante che ci sia.
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