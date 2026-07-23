Atalanta, ecco la terza amichevole estiva: a Zingonia arriva l’Arezzo neopromosso in B

È in arrivo la terza amichevole estiva per l’Atalanta: dopo il test in famiglia di Clusone (2-1 contro l’Under 23) e quello con il Mantova a Zingonia (1-1), la squadra di Maurizio Sarri affronterà domenica 26 luglio alle 20 l’Arezzo neopromosso in B, sempre al Centro Bortolotti. Il tecnico in questa circostanza sarà fra l’altro ex di turno. Così come contro i virgiliani, la partita sarà a porte chiuse e in diretta tv sul canale Youtube dell’Atalanta (prevista poi la differita lunedì alle 22 su Bergamo Tv).