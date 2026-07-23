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Sport / Bergamo Città Giovedì 23 Luglio 2026

Atalanta, ecco la terza amichevole estiva: a Zingonia arriva l’Arezzo neopromosso in B

CALCIO. Il match è fissato per le 20 di domenica 26 luglio: porte chiuse e diretta tv sul canale Youtube del club. Test per de Roon e Kossounou.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, ecco la terza amichevole estiva: a Zingonia arriva l’Arezzo neopromosso in B
A sinistra Odilon Kossounou, a destra Marten de Roon: test e lavoro in palestra per i due giocatori nerazzurri
(Foto di Atalanta.it)

Bergamo

È in arrivo la terza amichevole estiva per l’Atalanta: dopo il test in famiglia di Clusone (2-1 contro l’Under 23) e quello con il Mantova a Zingonia (1-1), la squadra di Maurizio Sarri affronterà domenica 26 luglio alle 20 l’Arezzo neopromosso in B, sempre al Centro Bortolotti. Il tecnico in questa circostanza sarà fra l’altro ex di turno. Così come contro i virgiliani, la partita sarà a porte chiuse e in diretta tv sul canale Youtube dell’Atalanta (prevista poi la differita lunedì alle 22 su Bergamo Tv).

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Test per De Roon e Kossounou

la partita sarà a porte chiuse e in diretta tv sul canale Youtube dell’Atalanta (prevista poi la differita lunedì alle 22 su Bergamo Tv)

Sempre giovedì 23, la squadra ha svolto un unico allenamento di scarico alla mattina, mentre il capitano-centrocampista Marten de Roon e il difensore Odilon Kossounou, rientrati dall’impegno con le rispettive nazionali al Mondiale, hanno sostenuto i test di valutazione e lavorato in palestra.

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