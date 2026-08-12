Atalanta, lunedì 17 agosto allenamento a porte aperte a Zingonia
L’ANNUNCIO. Accesso del pubblico a partire dalle 18. Un abbraccio tra tifosi e squadra prima dell’esordio ufficiale di giovedì 20, nei playoff di Conference League.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
La stagione dell’Atalanta è alle porte. Venerdì 14 agosto il Trofeo Bortolotti allo stadio di Bergamo, contro l’Athletic Club. Giovedì 20 l’esordio ufficiale, in casa, per i playoff di Conference League. E si aggiunge un nuovo appuntamento: lunedì 17, al centro sportivo di Zingonia, un allenamento a porte aperte.
L’occasione per un ultimo abbraccio tra tifosi e squadra prima dell’inizio della stagione: l’accesso al pubblico sarà consentito a partire dalle 18, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.
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