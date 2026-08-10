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Sport / Bergamo Città Lunedì 10 Agosto 2026

Atalanta, risoluzione consensuale con il dg dell’area corporate Andrea Fabris

CALCIO. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale. Era arrivato dal Sassuolo nell’agosto 2024.

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Redazione Web
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Atalanta, risoluzione consensuale con il dg dell’area corporate Andrea Fabris
Andrea Fabris allo stadio per l’allenamento a porte aperte del 6 agosto
(Foto di Afb)

Bergamo

Per l’Atalanta è un’estate di cambiamenti. Sul campo come dietro le scrivanie. Nella giornata di lunedì 10 agosto, il club nerazzurro ha salutato anche il direttore generale dell’area corporate Andrea Fabris, arrivato a Bergamo nell’agosto del 2024.

La nota dell’Atalanta

Questo ilo comunicato ufficiale: «Atalanta BC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il Direttore Generale dell’Area Corporate Andrea Fabris. Il Club lo ringrazia per l’impegno profuso e augura il meglio per il futuro».

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