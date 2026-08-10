Atalanta, risoluzione consensuale con il dg dell’area corporate Andrea Fabris
CALCIO. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale. Era arrivato dal Sassuolo nell’agosto 2024.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Per l’Atalanta è un’estate di cambiamenti. Sul campo come dietro le scrivanie. Nella giornata di lunedì 10 agosto, il club nerazzurro ha salutato anche il direttore generale dell’area corporate Andrea Fabris, arrivato a Bergamo nell’agosto del 2024.
La nota dell’Atalanta
Questo ilo comunicato ufficiale: «Atalanta BC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il Direttore Generale dell’Area Corporate Andrea Fabris. Il Club lo ringrazia per l’impegno profuso e augura il meglio per il futuro».
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