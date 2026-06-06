Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Sabato 06 Giugno 2026

Camminata Nerazzurra: apre il Villaggio sul Sentierone - Foto

LA 17ESIMA EDIZIONE. L’evento domenica 7 giugno, alle 8.45. È ancora possibile iscriversi, disponibili le maglie autografate da Carnesecchi.

Lettura 1 min.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Camminata Nerazzurra: apre il Villaggio sul Sentierone - Foto
Sul Sentierone partenza e arrivo della «Camminata»
(Foto di Bedolis)

È tutto pronto per la 17esima edizione della Camminata Nerazzurra, evento benefico organizzato dal Club Amici dell’Atalanta - in collaborazione con Map comunicazione - che ogni anno vede tra i dieci e i quindicimila partecipanti e che nelle 16 edizioni fin qui organizzate ha raccolto più di 600mila euro. L’evento clou è la camminata di domenica 7 giugno, ma si inizia già oggi: sul Sentierone apre il Villaggio, con gonfiabili, giochi, merenda, laboratori per bambini organizzati da Villa Sant’Apollonia e da Italian Optic.

Leggi anche

I tre percorsi

Il pezzo forte, super atteso e partecipato da tantissimi tifosi nerazzurri, è la Camminata di domani mattina (preceduta, per chi vuole, dalla Santa Messa delle 7,15), non competitiva e adatta a tutti, un momento per colorare le vie di Bergamo e parlare di Atalanta, della stagione appena terminata e di quello che sarà il futuro: la partenza unica della camminata è prevista per le 8,45 sul Sentierone, quando il serpentone nerazzurro inizierà a muoversi e ad animare le vie di Bergamo bassa e di Città Alta. Sono tre i possibili percorsi: da 6, 10 e 17 chilometri.

Camminata Nerazzurra: apre il Villaggio sul Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra: apre il Villaggio sul Sentierone - Foto
Le iscrizioni sabato 6 giugno sul Sentierone
Camminata Nerazzurra: apre il Villaggio sul Sentierone - Foto

La maglia di Carnesecchi

La maglia celebrativa di questa edizione è firmata dal portiere atalantino Marco Carnesecchi e ce ne sono ancora diverse a disposizione per chi deciderà di iscriversi: non è più possibile farlo online e nemmeno nei punti vendita, ma sul Sentierone, oggi e domani, troverete lo stand per potervi iscrivere. Per tutti gli iscritti alla Camminata Nerazzurra c’è la possibilità di usufruire di tre parcheggi convenzionati: oggi e domani, al prezzo di sei euro per almeno tre ore di sosta, è possibile utilizzare il parcheggio coperto di piazzale Goisis, il parcheggio dello stadio dell’Atalanta, mentre domani, al prezzo di cinque euro e con posteggio fino alle 16, sarà possibile utilizzare anche il parcheggio del Chorus Life (via Bianzana 21) e di Car Service Fly (via Sant’Antonino 8).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Macroeconomia
Economia, affari e finanza
Calcio
Sport
Minoranze
Sociale
Lorenzo Sala
Marco Carnesecchi
Club Amici
Atalanta