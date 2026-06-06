Camminata Nerazzurra: apre il Villaggio sul Sentierone - Foto
LA 17ESIMA EDIZIONE. L’evento domenica 7 giugno, alle 8.45. È ancora possibile iscriversi, disponibili le maglie autografate da Carnesecchi.Lettura 1 min.
È tutto pronto per la 17esima edizione della Camminata Nerazzurra, evento benefico organizzato dal Club Amici dell’Atalanta - in collaborazione con Map comunicazione - che ogni anno vede tra i dieci e i quindicimila partecipanti e che nelle 16 edizioni fin qui organizzate ha raccolto più di 600mila euro. L’evento clou è la camminata di domenica 7 giugno, ma si inizia già oggi: sul Sentierone apre il Villaggio, con gonfiabili, giochi, merenda, laboratori per bambini organizzati da Villa Sant’Apollonia e da Italian Optic.
I tre percorsi
Il pezzo forte, super atteso e partecipato da tantissimi tifosi nerazzurri, è la Camminata di domani mattina (preceduta, per chi vuole, dalla Santa Messa delle 7,15), non competitiva e adatta a tutti, un momento per colorare le vie di Bergamo e parlare di Atalanta, della stagione appena terminata e di quello che sarà il futuro: la partenza unica della camminata è prevista per le 8,45 sul Sentierone, quando il serpentone nerazzurro inizierà a muoversi e ad animare le vie di Bergamo bassa e di Città Alta. Sono tre i possibili percorsi: da 6, 10 e 17 chilometri.
La maglia di Carnesecchi
La maglia celebrativa di questa edizione è firmata dal portiere atalantino Marco Carnesecchi e ce ne sono ancora diverse a disposizione per chi deciderà di iscriversi: non è più possibile farlo online e nemmeno nei punti vendita, ma sul Sentierone, oggi e domani, troverete lo stand per potervi iscrivere. Per tutti gli iscritti alla Camminata Nerazzurra c’è la possibilità di usufruire di tre parcheggi convenzionati: oggi e domani, al prezzo di sei euro per almeno tre ore di sosta, è possibile utilizzare il parcheggio coperto di piazzale Goisis, il parcheggio dello stadio dell’Atalanta, mentre domani, al prezzo di cinque euro e con posteggio fino alle 16, sarà possibile utilizzare anche il parcheggio del Chorus Life (via Bianzana 21) e di Car Service Fly (via Sant’Antonino 8).
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