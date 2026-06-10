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Sport / Bergamo Città Mercoledì 10 Giugno 2026

Conto alla rovescia per il Mondiale. Atalanta al via con otto giocatori

IL CALENDARIO. Giovedì 11 giugno scatta la rassegna iridata con Messico-Sudafrica, il primo nerazzurro a scendere in campo sarà Sead Kolasinac che venerdì con la Bosnia sfida il Canada a Toronto.

Lettura 1 min.
Conto alla rovescia per il Mondiale. Atalanta al via con otto giocatori
Sead Kolasinac (a sinistra) in Bosnia Erzegovina-Italia del 31 marzo, spareggio per un posto ai Mondiali
(Foto di Ansa)

Il Mondiale orfano dell’Italia scatta giovedì 11 giugno alle 21 (ora italiana) con Messico-Sudafrica, ma la Coppa del Mondo degli atalantini inizierà il giorno successivo. Il primo nerazzurro a scendere in campo sarà Sead Kolasinac che con la sua Bosnia (a marzo giustiziera dell’Italia nei playoff) affronterà il Canada venerdì 12 giugno alle 21 a Toronto.

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Poi nella notte fra sabato 13 e domenica 14 (fischio d’inizio a mezzanotte) il debutto del Brasile di Ederson contro il Marocco, mentre domenica alle 22 toccherà all’Olanda di Marten de Roon contro il Giappone. Lunedì 15 debutto per tre: all’una di notte la Costa d’Avorio di Odilon Kossounou sfiderà l’Ecuador; alle 4 in campo la Svezia di Isak Hien contro la Tunisia; alle 21 sarà il turno di Charles De Ketelaere in Belgio-Egitto. La prima giornata della fase a gironi vedrà poi in campo la Croazia di Mario Pasalic mercoledì 17 contro l’Inghilterra (fischio d’inizio alle 22) e il Ghana di Kamaldeen Sulemana nella notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 contro Panama (all’una).

Nella fase a gironi si disputeranno due derby nerazzurri: de Roon contro Hien in Olanda-Svezia e Pasalic contro Sulemana in Croazia-Ghana

Gli otto giocatori atalantini fanno parte di altrettante nazionali e nella fase a gironi sono previsti due derby: Olanda e Svezia sono inserite nel gruppo F insieme con Giappone e Tunisia, mentre Croazia e Ghana sono nel gruppo L con Inghilterra e Panama. La sfida fra de Roon e Hien si disputerà sabato 20 giugno alle 19, mentre sabato 27 giugno alle 23 saranno di fronte Pasalic e Sulemana.

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