Conto alla rovescia per il Mondiale. Atalanta al via con otto giocatori

Poi nella notte fra sabato 13 e domenica 14 (fischio d’inizio a mezzanotte) il debutto del Brasile di Ederson contro il Marocco, mentre domenica alle 22 toccherà all’Olanda di Marten de Roon contro il Giappone. Lunedì 15 debutto per tre: all’una di notte la Costa d’Avorio di Odilon Kossounou sfiderà l’Ecuador; alle 4 in campo la Svezia di Isak Hien contro la Tunisia; alle 21 sarà il turno di Charles De Ketelaere in Belgio-Egitto. La prima giornata della fase a gironi vedrà poi in campo la Croazia di Mario Pasalic mercoledì 17 contro l’Inghilterra (fischio d’inizio alle 22) e il Ghana di Kamaldeen Sulemana nella notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 contro Panama (all’una).

Nella fase a gironi si disputeranno due derby nerazzurri: de Roon contro Hien in Olanda-Svezia e Pasalic contro Sulemana in Croazia-Ghana

Gli otto giocatori atalantini fanno parte di altrettante nazionali e nella fase a gironi sono previsti due derby: Olanda e Svezia sono inserite nel gruppo F insieme con Giappone e Tunisia, mentre Croazia e Ghana sono nel gruppo L con Inghilterra e Panama. La sfida fra de Roon e Hien si disputerà sabato 20 giugno alle 19, mentre sabato 27 giugno alle 23 saranno di fronte Pasalic e Sulemana.