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Sport / Bergamo Città Mercoledì 15 Luglio 2026

Dalla pista all’aula: Michela Moioli si laurea e firma un’altra grande impresa

IL TRAGUARDO. L’atleta bergamasca, campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross, conclude il percorso in Scienze motorie all’Università degli studi di Bergamo conciliando agonismo e studi universitari.

Lettura 2 min.
Dalla pista all’aula: Michela Moioli si laurea e firma un’altra grande impresa
Il Rettore Sergio Cavalieri con la neolaureata Michela Moioli, campionessa olimpionica di Alzano

Con la laurea in Scienze motorie e sportive all’Università degli studi di Bergamo, la campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross Michela Moioli aggiunge un’altra vittoria a un percorso in cui sport e formazione hanno viaggiato insieme, completando un percorso universitario affrontato in parallelo alla carriera agonistica grazie al programma Dual Career – Up4sport, dedicato agli atleti di alto livello.

«La laurea di Michela Moioli rappresenta un risultato di grande valore, non solo per il prestigio del suo percorso sportivo, ma per il significato che assume come esempio di determinazione, impegno e capacità di conciliare due percorsi altamente sfidanti», dichiara il Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Sergio Cavalieri

«La laurea di Michela Moioli rappresenta un risultato di grande valore, non solo per il prestigio del suo percorso sportivo, ma per il significato che assume come esempio di determinazione, impegno e capacità di conciliare due percorsi altamente sfidanti», dichiara il Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Sergio Cavalieri. «Il programma Dual Career nasce proprio per accompagnare studenti-atleti che, come Michela e tanti altri nostri iscritti, scelgono di investire contemporaneamente nello sport e nella formazione universitaria. Questo traguardo dimostra quanto sia importante creare le condizioni affinché il talento possa esprimersi pienamente, dentro e fuori dalle competizioni».

«Nel mio percorso sportivo ho sempre affrontato grandi sfide e carichi di lavoro intensi, ma ho sentito il bisogno di approfondire anche il lato culturale e teorico del mio impegno: per questo, quando ho scoperto che UniBg offriva un corso in Scienze motorie con un programma dedicato agli atleti, mi sono buttata» ha detto Michela Moioli

«Sono molto felice di aver concluso questo percorso. Quando l’ho iniziato non ero certa che sarei riuscita a portarlo a compimento, invece mi ha dato tantissimo: non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche perché mi ha insegnato a organizzarmi, a studiare, ad aprire la mente e a credere in un obiettivo anche di lungo periodo», commenta Michela Moioli. «Essere riuscita a chiudere questo capitolo mi rende molto orgogliosa, perché l’ho fatto in contemporanea con la mia attività sportiva, che non è mai passata in secondo piano. La possibilità che l’Università mi ha dato di gestire orari, esami e organizzazione del percorso è stata fondamentale. Senza questa grandissima opportunità non so se sarei riuscita a laurearmi».

Il doppio traguardo di Michela

Già intervenendo al Graduation Day dell’Università degli studi di Bergamo il 7 giugno 2025, Moioli aveva raccontato il valore della doppia carriera: «Nel mio percorso sportivo ho sempre affrontato grandi sfide e carichi di lavoro intensi, ma ho sentito il bisogno di approfondire anche il lato culturale e teorico del mio impegno: per questo, quando ho scoperto che UniBg offriva un corso in Scienze motorie con un programma dedicato agli atleti, mi sono buttata. Credo molto nel valore della condivisione, che si tratti di una vittoria in pista o di un traguardo universitario. E oggi sento di avere una consapevolezza in più: nella vita come nello sport, o si vince o si impara.» Con la laurea conseguita oggi, Michela Moioli dimostra che, a volte, si può anche vincere e imparare allo stesso tempo.

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