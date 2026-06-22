Fiori d’arancio in redazione: il fotografo Maraviglia sposo
LA FESTA. Domenica 21 giugno, a villa Caroli Zanchi di Stezzano, il fotografo Michele Maraviglia si è sposato con Martina Versaci. A lui, che da anni racconta con i suoi scatti le partite di Atalanta e AlbinoLeffe, e alla coppia gli auguri di tutta la redazione de L’Eco di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Per una volta davanti agli obiettivi c’era lui, abituato a immortalare le imprese degli altri con l’inseparabile macchina fotografica: il nostro fotografo Michele Maraviglia - che da anni documenta per L’Eco le partite di Atalanta e AlbinoLeffe, ma non solo - si è sposato domenica 21 giugno con Martina Versaci alla villa Caroli Zanchi di Stezzano. Testimoni Gabriele Maraviglia e Cristina Circosta. A Michele e Martina gli auguri da tutta la redazione de L’Eco di Bergamo.
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