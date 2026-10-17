In Città Alta la festa dei tifosi dell’Atalanta per i 119 anni del club

Alle 18 era previsto il ritrovo nel piazzale della Curva Nord, alle 18 i tifosi nerazzurri hanno iniziato a riempire i gradini della New Balance Arena: partono da qui i festeggiamenti nerazzurri per i 119 anni di Atalanta , fondata il 17 ottobre 1907 e ricordata ancora oggi con la stessa passione.

Poco dopo le 19 la partenza del corteo in direzione Città Alta, prima sosta alla Fara : cori, fumogeni, bandiere e fuochi d’artificio, in una serata di festa alla vigilia della grande sfida di San Siro contro il Milan. Poi la salita in via Porta Dipinta, verso la Corsarola e poi Piazza Vecchia, destinazione finale del corteo.

Gli auguri di Pagliuca e Percassi

In giornata sono arrivate, tramite i canali ufficiali della società, le parole di chi dell’Atalanta se ne sta prendendo cura in prima persona. «Mio nonno è nato in Italia 125 anni fa, sarebbe molto orgoglioso dei 119 anni di Atalanta. Crediamo che l’Atalanta sia un’istituzione per Bergamo, una realtà che incarna tutto il meglio di questa città, per costruire una cultura vincente, fondata su valori solidi e sull’integrità», il passaggio più significativo degli auguri di Stephen Pagliuca, co-chairman nerazzurro.