Playoff di Conference League, Atalanta contro la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice
CALCIO. Definiti gli accoppiamenti dell’ultimo turno preliminare. I nerazzurri giocheranno in casa la partita d’andata, giovedì 20 agosto.Lettura meno di un minuto.
A Nyon è andato in scena il sorteggio dei playoff di Conference League, che vedranno l'Atalanta in campo giovedì 20 e 27 agosto per conquistare un posto nella terza competizione europea. Dopo i raggruppamenti della mattinata, l’estrazione ha stabilito che i nerazzurri affronteranno la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice, sfida del terzo turno di qualificazione che si giocherà il 6 (andata) e 12 agosto (ritorno).
L’Atalanta scoprirà quindi la sua avversaria nella serata di mercoledì 12, a soli otto giorni dalla partita d’andata. Andata che l’Atalanta giocherà in casa, giovedì 20 agosto, con ritorno in trasferta giovedì 27.
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