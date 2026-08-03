Playoff di Conference League, Atalanta contro la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice

A Nyon è andato in scena il sorteggio dei playoff di Conference League, che vedranno l'Atalanta in campo giovedì 20 e 27 agosto per conquistare un posto nella terza competizione europea. Dopo i raggruppamenti della mattinata, l’estrazione ha stabilito che i nerazzurri affronteranno la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice, sfida del terzo turno di qualificazione che si giocherà il 6 (andata) e 12 agosto (ritorno).