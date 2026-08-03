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Sport Lunedì 03 Agosto 2026

Playoff di Conference League, Atalanta contro la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice

CALCIO. Definiti gli accoppiamenti dell’ultimo turno preliminare. I nerazzurri giocheranno in casa la partita d’andata, giovedì 20 agosto.

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Redazione Web
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Playoff di Conference League, Atalanta contro la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice

A Nyon è andato in scena il sorteggio dei playoff di Conference League, che vedranno l'Atalanta in campo giovedì 20 e 27 agosto per conquistare un posto nella terza competizione europea. Dopo i raggruppamenti della mattinata, l’estrazione ha stabilito che i nerazzurri affronteranno la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice, sfida del terzo turno di qualificazione che si giocherà il 6 (andata) e 12 agosto (ritorno).

Playoff di Conference League, Atalanta contro la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice
Il sorteggio
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L’Atalanta scoprirà quindi la sua avversaria nella serata di mercoledì 12, a soli otto giorni dalla partita d’andata. Andata che l’Atalanta giocherà in casa, giovedì 20 agosto, con ritorno in trasferta giovedì 27.

Playoff di Conference League, Atalanta contro la vincente di Hapoel Tel Aviv-Katowice
(Foto di Afb)

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